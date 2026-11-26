حقق فريق الشباب السعودي فوزًا مهمًا على حساب نظيره أبها بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

الشباب يصعق أبها بهدف قاتل ويحصد 3 نقاط ثمينة في دوري روشن السعودي

ونجح جوش براونهيل في تسجيل هدف المباراة الوحيد لصالح الشباب في الدقيقة 39، بعدما استغل إحدى الفرص الهجومية لفريقه، ليمنح الضيوف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وشهدت المباراة محاولات من جانب أبها لإدراك التعادل خلال الشوط الثاني، إلا أن دفاع الشباب نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، ليخرج الفريق بثلاث نقاط ثمينة من المواجهة.

وبهذا الانتصار، رفع الشباب رصيده إلى 14 نقطة، ليتقدم إلى المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد أبها عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

ويمنح الفوز دفعة معنوية مهمة للشباب قبل استكمال مشواره في البطولة، فيما يواصل أبها معاناته في قاع جدول الترتيب، ويصبح مطالبًا بتصحيح مساره خلال المباريات المقبلة.