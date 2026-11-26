أعربت المطربة شيرين عبد الوهاب عن حزنها الشديد جراء حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مقدمة خالص تعازيها لأسر المتوفين، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكتبت شيرين عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس»: «خالص عزائي لأسر ضحايا حريق الوراق الأليم، رحم الله المتوفين وألهم ذويهم الصبر والسلوان، مع خالص تمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

تحقيقات النيابة في حادث حريق الوراق

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة مواد بترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كم/ساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها ونشوب الحريق.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وتواصل استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، مع استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر.

كما تتابع النيابة العامة استكمال تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على حقيقة الواقعة وتفاصيلها كافة.