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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين الشحات يتربع على عرش هدافي الأهلي أفريقيًا

حسين الشحات
حسين الشحات
عمرو مصطفى

يفرض حسين الشحات نفسه على قائمة أبرز هدافي الأهلي في البطولات الأفريقية بين لاعبي الجيل الحالي، بعدما انفرد بصدارة الترتيب برصيد 23 هدفًا، متفوقًا على زملائه بالفريق، بينما لا يزال الثنائي أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي يبحث عن تسجيل أول أهدافهما القارية بقميص القلعة الحمراء.

 حسين الشحات يتربع على عرش هدافي الأهلي أفريقيًا 

ويأتي محمد مجدي أفشة في المركز الثاني برصيد 11 هدفًا، سجلها جميعًا في دوري أبطال أفريقيا، بينما يحتل طاهر محمد طاهر المركز الثالث بعدما أحرز 7 أهداف، منها 6 في دوري الأبطال وهدف واحد في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويحتل إمام عاشور المركز الرابع في القائمة برصيد 6 أهداف، سجلها جميعًا في دوري أبطال أفريقيا، فيما يأتي ياسر إبراهيم خامسًا بعدما هز الشباك 3 مرات في البطولة ذاتها.

وفي المركز السادس، يتساوى الرباعي محمد هاني وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم، برصيد هدف واحد لكل لاعب في البطولات الأفريقية مع الأهلي.

زيزو وبن شرقي دون أهداف أفريقية مع الأهلي

على الجانب الآخر، لم يتمكن الثنائي المغربي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو من تسجيل أي أهداف بقميص الأهلي في البطولات الأفريقية حتى الآن، رغم مشاركتهما مع الفريق الأحمر، ليبقى تسجيل أول أهدافهما القارية أحد الأهداف المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.


ويعكس تصدر حسين الشحات للقائمة دوره الهجومي المؤثر مع الأهلي في المنافسات الأفريقية، في الوقت الذي يسعى فيه باقي لاعبي الفريق إلى تعزيز رصيدهم التهديفي، مع استمرار مشوار المارد الأحمر في البطولات القارية.

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