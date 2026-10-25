محافظ الفيوم يدشّن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

دشن محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، صباح اليوم الأحد، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك بالمركز الطبي الحضري بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، وفي إطار جهود الدولة ووزارة الصحة والسكان للحفاظ على صحة الأطفال، وتعزيز المناعة المجتمعية والوقاية من الأمراض المعدية.

وتنطلق الحملة اعتباراً من اليوم الأحد 25 أكتوبر، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع حتى 14 نوفمبر 2026، وتستهدف تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من خلال الفرق الطبية المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، بما يضمن الوصول إلى الفئات المستهدفة وتوفير الحماية الصحية اللازمة لهم.

وتفقد محافظ الفيوم، فعاليات الحملة، وتابع تطعيم عدد من الأطفال، مؤكداً أهمية الالتزام بالخطة الموضوعة وتحقيق المستهدفات المقررة، بما يسهم في تعزيز الوقاية من الأمراض المعدية والحفاظ على صحة الأطفال.

وشدد المحافظ، على أهمية تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والقطاع الصحي والمؤسسات المعنية لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها، مؤكداً الدور المحوري للأسرة في دعم جهود الدولة للوقاية من الأمراض المعدية، ومناشداً أولياء الأمور ضرورة الاستفادة من خدمات الحملة والحرص على تطعيم أطفالهم في المواعيد المحددة، بما يعزز المناعة المجتمعية ويرفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد جمال سلامة، مدير مديرية الصحة بالفيوم، أن الحملة تستهدف تطعيم 891 ألفاً و564 طفلاً من أبناء المحافظة، بالمجان، من خلال 713 فريقاً طبياً ثابتاً بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة، إلى جانب الفرق العاملة بالمدارس والحضانات، بما يسهم في الوصول إلى الأطفال المستهدفين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وقال إن الحملة تُنفذ تحت إشراف قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان والبرنامج الموسع للتطعيمات، وفق خطة تستهدف رفع معدلات التغطية بالتطعيمات، وتعزيز المناعة المجتمعية، والحد من انتشار مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، من خلال إتاحة التطعيمات مجاناً عبر الفرق الطبية والأماكن المحددة لتنفيذ الحملة.

وتأتي الحملة في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والوقائية، وتوفير الرعاية الصحية للأطفال، والحد من انتشار الأمراض المعدية، بما يدعم حماية صحة المواطنين وتحقيق أهداف منظومة الصحة العامة.