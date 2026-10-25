قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية فرصة لحماية الأطفال وإنهاء معاناة الأسر
الأمر عجيب جدًا.. أول تعليق من شوبير على أزمة فتوح وعقوبته المحتملة
وداعاً لانتظار الشوارع.. تتبع حركة أتوبيسات النقل العام لحظة بلحظة عبر تطبيق طوالي
منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟
أوباما يسخر من وزير الدفاع الأمريكي: كم يقضي من الوقت لتصفيف شعره أمام المرآة؟
أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق
خبيرة سياسية: واشنطن تستخدم الضغط العسكري لتهيئة الأجواء لتصعيد مُحتمل مع إيران
جنرال إسرائيلي يحذر: إسقاط النظام الإيراني وهم ونتنياهو يقود إسرائيل نحو كارثة
لازم ترجعوا للطريق الصح.. شوبير: أزمة الأهلي مش في الصفقات.. والنحاس كان استثناء
وزير الري: الفجوة المائية في مصر تتسع سنويا.. ونصيب الفرد يتراجع إلى 450 مترا
يلامس الـ 56 جنيها.. صعود جديد في أسعار الدولار اليوم الأحد بجميع البنوك
جيش الاحتلال يعلن تصفية قياديين في غزة.. ويتهمهما بتحويل ملايين الشواقل إلى حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يدشّن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

محافظ الفيوم يدشّن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية
محافظ الفيوم يدشّن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية
أ ش أ

دشن محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، صباح اليوم الأحد، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك بالمركز الطبي الحضري بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، وفي إطار جهود الدولة ووزارة الصحة والسكان للحفاظ على صحة الأطفال، وتعزيز المناعة المجتمعية والوقاية من الأمراض المعدية.

وتنطلق الحملة اعتباراً من اليوم الأحد 25 أكتوبر، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع حتى 14 نوفمبر 2026، وتستهدف تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من خلال الفرق الطبية المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، بما يضمن الوصول إلى الفئات المستهدفة وتوفير الحماية الصحية اللازمة لهم.

وتفقد محافظ الفيوم، فعاليات الحملة، وتابع تطعيم عدد من الأطفال، مؤكداً أهمية الالتزام بالخطة الموضوعة وتحقيق المستهدفات المقررة، بما يسهم في تعزيز الوقاية من الأمراض المعدية والحفاظ على صحة الأطفال.

وشدد المحافظ، على أهمية تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والقطاع الصحي والمؤسسات المعنية لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها، مؤكداً الدور المحوري للأسرة في دعم جهود الدولة للوقاية من الأمراض المعدية، ومناشداً أولياء الأمور ضرورة الاستفادة من خدمات الحملة والحرص على تطعيم أطفالهم في المواعيد المحددة، بما يعزز المناعة المجتمعية ويرفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد جمال سلامة، مدير مديرية الصحة بالفيوم، أن الحملة تستهدف تطعيم 891 ألفاً و564 طفلاً من أبناء المحافظة، بالمجان، من خلال 713 فريقاً طبياً ثابتاً بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة، إلى جانب الفرق العاملة بالمدارس والحضانات، بما يسهم في الوصول إلى الأطفال المستهدفين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وقال إن الحملة تُنفذ تحت إشراف قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان والبرنامج الموسع للتطعيمات، وفق خطة تستهدف رفع معدلات التغطية بالتطعيمات، وتعزيز المناعة المجتمعية، والحد من انتشار مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، من خلال إتاحة التطعيمات مجاناً عبر الفرق الطبية والأماكن المحددة لتنفيذ الحملة.

وتأتي الحملة في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والوقائية، وتوفير الرعاية الصحية للأطفال، والحد من انتشار الأمراض المعدية، بما يدعم حماية صحة المواطنين وتحقيق أهداف منظومة الصحة العامة.

محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة الحصبة الألمانية وزارة الصحة والسكان للحفاظ على صحة الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

امام عاشور

مفيش هزار الفترة الجاية.. أحمد شوبير يعلق على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الزمالك والأهلي

سامي هلهل يُفجّر مفاجأة بشأن ركلتي جزاء الزمالك ويكشف اختلاف معايير التحكيم

ترشيحاتنا

ذكر الله

ذكر سهل وبسيط يمحو الحزن من القلب.. ردده ينجيك الله

الصلاة

حكم جمع صلاتي الظهر بالعصر بسبب ضغط الشغل

الأوقاف

الأوقاف تطلق 2028 قافلة دعوية بالمدارس لتعريف الطلاب بدور التعليم في بناء المجتمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد