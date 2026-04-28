معتصم سالم: كنا الأفضل في مباراة الزمالك.. وطالبنا اللاعبين بالفوز على الأهلي

أعرب معتصم سالم، مدرب بيراميدز، عن سعادته بتحقيق الانتصار على الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك خلال لقاء الفريقين في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وقال معتصم سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «مفيش استسلام في الصراع على لقب الدوري المصري والنتائج تتغير، طالبنا اللاعبين بالفوز على الأهلي من أجل المنافسة على اللقب».

وأردف قائلًا: «إحنا كنا أحسن في مباراة الزمالك، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وكنا الأحق بالفوز، وهذا ما قولناه للاعبين».

وتابع قائلًا: «أبلغنا اللاعبين أنه لم يعد هناك فرصة لفقدان نقاط أخرى في الدوري في المباريات المتبقية بعد التعادل أمام المصري والهزيمة أمام الزمالك».

وختم حديثه قائلًا: «نحن لدينا 4 ماتشات كوؤس.. ثلاث مباريات في الدوري ومباراة في الكأس، ومن الممكن أن تكون هذه المباريات الأربع تحقق بطولتين».