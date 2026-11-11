ضبط 400 كيس مكرونة مجهولة المصدر و17 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بإسنا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة رقابية موسعة بمركز ومدينة إسنا، أسفرت عن تحرير 17 محضرا وتقريرا تموينيا متنوعا، وضبط 400 كيس مكرونة مجهولة المصدر داخل أحد المخازن غير المرخصة، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة التلاعب بالسلع وحماية حقوق المواطنين.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بتكثيف المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، والتأكد من سلامة السلع المعروضة ومدى الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة للنشاط التمويني.

وقاد الحملة المنتصر بالله ممدوح مدير الرقابة التموينية، تحت إشراف عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، وبمشاركة المفتشين محمد الهواري ومحمد طه، حيث شملت أعمال التفتيش عددا من المخابز والأسواق والمحال العامة والمخازن بنطاق المركز.

وتمكنت الحملة من ضبط 20 كرتونة مكرونة بإجمالي 400 كيس داخل أحد المخازن غير المرخصة، دون وجود فواتير أو مستندات تثبت مصدرها، كما جرى تحرير محضرين لإدارة منشآت دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وفي قطاع الأسواق والأنشطة التجارية، حرر المفتشون 3 تقارير لعدم الإعلان عن وصول المقررات التموينية لدى أحد تجار التموين، إلى جانب 7 محاضر لعدم إعلان الأسعار بالمحال العامة.

وامتدت المخالفات إلى المخابز البلدية، حيث تم تحرير محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط 3 مخابز لتصرفها في 12 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم المخصص لحصصها، فضلا عن ضبط صاحب مخبز لتصرفه في 600 كجم من الدقيق المدعم بالمخالفة للقواعد المنظمة للتوزيع.

كما شملت الحملة المرور على محطات الوقود لمتابعة توافر المواد البترولية وانتظام عمليات التوزيع، والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية المقررة.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز المحافظة، والتعامل الحاسم مع المخالفات التموينية، خاصة ما يتعلق بالسلع مجهولة المصدر والتلاعب بالدقيق المدعم، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.