رغم تبرعه بأجره كاملًا.. عاصي الحلاني يعتذر عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية

أعلن المكتب الإعلامي للفنان اللبناني عاصي الحلاني اعتذار الفنان عن عدم المشاركة في فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك في ظل المستجدات الإدارية الأخيرة التي شهدتها دار الأوبرا المصرية.

وكان من المقرر أن يشارك عاصي الحلاني ضمن فعاليات المهرجان من خلال حفل غنائي يوم 22 أكتوبر 2026، إلا أن المكتب الإعلامي للفنان أعلن اعتذاره رسميًا عن المشاركة، موضحًا أن القرار جاء على خلفية التطورات الإدارية الأخيرة داخل دار الأوبرا المصرية.

تفاصيل اعتذار عاصي الحلاني عن مهرجان الموسيقى العربية

وأوضح المكتب الإعلامي لعاصي الحلاني، في بيان نشره عبر الحساب الرسمي للفنان على موقع «إكس»، أن قرار الاعتذار جاء حرصًا من الفنان على عدم الدخول في أي سجالات أو ملابسات مرتبطة بالمستجدات الأخيرة، مؤكدًا في الوقت نفسه تقديره واحترامه الكاملين لدار الأوبرا المصرية وجمهورها.

وجاء في البيان أن الفنان اللبناني كان حريصًا على المشاركة في الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية، قبل أن يتم اتخاذ قرار الاعتذار عن الحفل المقرر له يوم 22 أكتوبر الجاري، في ضوء التطورات الإدارية التي طرأت خلال الفترة الأخيرة.

وشدد المكتب الإعلامي على أن موقف عاصي الحلاني لا ينتقص من مكانة مهرجان الموسيقى العربية أو تقديره للجمهور المصري، مؤكدًا استمرار الاحترام المتبادل بين الفنان ودار الأوبرا المصرية.

عاصي الحلاني يتبرع بأجره كاملًا

وكان عاصي الحلاني قد أعلن تبرعه بأجره كاملًا عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، في خطوة تعكس حرصه على دعم المهرجان وتقديره للجمهور المصري، قبل أن يتم الإعلان لاحقًا عن اعتذاره عن المشاركة في هذه الدورة.

وأكد المكتب الإعلامي للفنان اللبناني في ختام بيانه أن عاصي الحلاني يعتذر عن عدم المشاركة في الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مع توجيه كامل التقدير والاحترام لدار الأوبرا المصرية وجمهورها.

اعتذارات متتالية عن مهرجان الموسيقى العربية

ويأتي اعتذار عاصي الحلاني بالتزامن مع سلسلة من الاعتذارات التي شهدتها الدورة الرابعة والثلاثون من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية خلال الساعات الأخيرة.

وكان الفنان علي الحجار قد أعلن عدم مشاركته في فعاليات المهرجان هذا العام، حيث كشف عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» عن اعتذاره عن المشاركة.

كما شملت قائمة المعتذرين عن المشاركة عددًا من نجوم الغناء، من بينهم الفنان محمد ثروت، ، والفنانة مروة ناجي ، الفنان علي الحجار

وتأتي هذه الاعتذارات في وقت تستعد فيه دار الأوبرا المصرية لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، أحد أبرز الفعاليات الفنية التي تجمع نخبة من نجوم الغناء والموسيقى من مصر والوطن العربي.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة الجديدة عددًا من الحفلات والفعاليات الفنية التي تحتفي بالموسيقى العربية وتراثها، إلى جانب مشاركة مجموعة من الفنانين والموسيقيين، رغم التغييرات والاعتذارات التي طرأت على جدول المشاركين خلال الفترة .