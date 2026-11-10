الأسهم الآسيوية تقفز بقيادة كوريا الجنوبية واليابان وسط انتعاش أسهم التكنولوجيا وتراجع النفط

واصلت الأسهم الآسيوية ارتفاعها القوي خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بقيادة كوريا الجنوبية واليابان، مع انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، في أعقاب موجة صعود قوية شهدتها الأسواق الأمريكية، هي الأكبر منذ نحو سبعة أشهر، وسط عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم التي تعرضت لخسائر حادة مؤخرا.



وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2%، فيما قفز مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 4.3%، وصعد مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 2.8%، ومؤشر "توبكس" بنسبة 2.2%.



وجاءت هذه المكاسب امتدادا لانتعاش قوي في الأسواق الأمريكية خلال الجلسة السابقة، إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.4%، وصعد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.7%، ومؤشر ناسداك 100 بنسبة 3.4%، فيما زاد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.15%، وقفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 6.9%.



وفي التعاملات الآسيوية، استقرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 دون تغير يذكر، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%.

وساهم تراجع أسعار النفط في تعزيز معنويات المستثمرين وتخفيف المخاوف المتعلقة بالتضخم، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استبعاد شن ضربات جديدة على إيران في حال إحراز تقدم في المفاوضات، غير أن استمرار الغموض بشأن الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانج، وترقب بيانات التضخم الأمريكية، أبقيا الأسواق في حالة حذر بشأن استدامة موجة التعافي.

وتراجعت أسهم شركة "إنفيديا" بنسبة 4.2%، في ظل تحقيق يجريه مجلس إدارة الشركة بشأن احتمال تعرض رئيسها التنفيذي جنسن هوانج لاستهداف من جهة أجنبية، على خلفية تقارير تحدثت عن صلات بسيدة أعمال صينية يشتبه في نقلها معلومات إلى بكين، غير أن مجلس الإدارة أكد عدم وجود أدلة على تسريب أسرار الشركة.



ومن المقرر أن تعلن "إنفيديا" نتائجها المالية الأسبوع المقبل، وسط ترقب المستثمرين لتطورات التحقيق وأثرها على أداء الشركة.



وفي آسيا.. قادت شركات الرقائق والإلكترونيات موجة التعافي، إذ ارتفعت أسهم "إس كيه هاينكس" بنسبة 6.3%، و"سامسونج إلكترونيكس" بنسبة 4.9%، كما صعدت أسهم "كيوكسيا" بنسبة 6.6%، و"تي دي كيه" بنسبة 5.2%، و"موراتا" بنسبة 5.9%، و"إل جي إنوتك" بنسبة 5.1%.



وفي تايوان، قفز مؤشر "تايكس" بنسبة وصلت إلى 6.4%، بينما ارتفعت أسهم شركة "تي إس إم سي" بنسبة 0.9%، و"لارجان" بنسبة 5.6%، و"فوكسكون" بنسبة 0.5%، في حين تراجعت أسهم "سوني" اليابانية بنسبة 0.4%.



وجاء انتعاش الأسهم التايوانية بعد موجة هبوط استمرت سبع جلسات، هي الأطول منذ عام 2022، إثر إجراءات اتخذتها الجهات التنظيمية للحد من المضاربات، شملت خفض الحد المسموح به للبيع على المكشوف إلى 3% من متوسط حجم التداول خلال 30 يوما، مقابل 30% سابقا، ورفع متطلبات الهامش إلى 130% من 90%، مع الإبقاء على صندوق تثبيت السوق بقيمة 500 مليار دولار تايواني، بما يعادل 15.2 مليار دولار، جاهزا للتدخل.



وكانت اليابان وتايوان قد دخلتا سوقا هابطة الأسبوع الماضي، فيما تراجع المؤشر الكوري بأكثر من 40% عن ذروته الصيفية، وانخفض مؤشر تايوان بنسبة 16% عن مستواه القياسي، كما فقدت أسهم "سامسونج" و"إس كيه هاينكس" أكثر من 16% لكل منهما.



وفي سياق متصل.. أطلقت شركة "أنثروبيك" نموذجي "Fable 5.2" و"Mythos 5.2"، بالتزامن مع استعدادات لطرح عام أولي محتمل يوم الثلاثاء، تسعى من خلاله إلى تحقيق تقييم يصل إلى 69.3 مليار دولار.



ومن المتوقع أن يشكل الطرح المرتقب ونتائج شركة "كور ويف" اختبارا لشهية المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي، في وقت تعمل فيه صناديق التحوط على تقليص انكشافها على أسهم التكنولوجيا بوتيرة سريعة.



وعلى صعيد أسواق الطاقة.. تراجع خام برنت إلى 91.56 دولار للبرميل، منخفضا بنسبة 1%، بعدما هبط بنحو 6% خلال جلسة الاثنين، ليسجل أدنى مستوياته منذ مطلع سبتمبر، مع تراجع المخاوف من تصعيد عسكري جديد ضد إيران في حال تقدم المفاوضات النووية.



وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، ارتفعت صادرات الصين خلال أكتوبر بنسبة 35.2%، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 33.5%، وإن كانت أقل من الزيادة المسجلة في سبتمبر عند 36.3%، بينما قفزت الواردات بنسبة 41.6%، متجاوزة التقديرات التي بلغت 32%.



وتجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار للعام الثاني على التوالي، مدعوما بشحنات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما تعد الصين أكبر شريك تجاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) منذ عام 2009، بما يعزز ارتباط التجارة الصينية بسلاسل التوريد الإقليمية.



وفي اليابان، تراجع الإنفاق الأسري بنسبة 6.8% على أساس سنوي خلال سبتمبر، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 3.1%، مسجلا أكبر تراجع منذ عام 2020، الأمر الذي يزيد من تعقيد توقعات بنك اليابان بشأن السياسة النقدية، وسط ترقب الأسواق لرفع محتمل لأسعار الفائدة في 18 ديسمبر من مستواها الحالي البالغ 1.25%.



وفي أسواق أخرى بالمنطقة، ارتفع مؤشر "إن زد إكس 50" النيوزيلندي بنسبة 1%، وصعد مؤشر "إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 1.1%، ومؤشر "إس تي آي" السنغافوري بنسبة 1.6%، فيما استقرت العقود الآجلة لمؤشر "نيفتي 50" الهندي دون تغير يذكر.



وفي نيوزيلندا.. أظهرت النتائج الأولية للانتخابات تقدم حزب العمال على الحزب الوطني بنسبة 29.36% مقابل 29.21% من أصوات الأحزاب، رغم حصول الحزب الوطني على 42 مقعدا مقابل 36 مقعدا للعمال، فيما احتفظت أحزاب الوطني و"إيه سي تي" ونيوزيلندا أولا مجتمعة بـ67 مقعدا من أصل 131، مع استمرار فرز نحو 400 ألف صوت خاص، على أن تصدر النتائج النهائية في 27 نوفمبر.



وتترقب الأسواق صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بارتفاع التضخم العام والأساسي بنسبة 0.3% و0.2% على التوالي، فيما ارتفعت احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 84%، مقابل 74% قبل أسبوع، عقب صدور بيانات قوية بشأن سوق العمل.