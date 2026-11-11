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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل خارجية الشيوخ: تحويلات المصريين بالخارج ركيزة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي

النائب محمد مظلوم، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
النائب محمد مظلوم، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
فريدة محمد

أكد النائب محمد مظلوم، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 13 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، يعكس حجم الثقة المتزايدة لدى أبناء مصر بالخارج في الاقتصاد الوطني، ودلالة على قوة ارتباطهم بوطنهم وحرصهم المستمر على دعم مسيرة التنمية والاستقرار الاقتصادي.

وقال إن هذه الأرقام تمثل مؤشرا إيجابيا مهما على قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الدولارية، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، بما يساهم في دعم الاحتياطي النقدي وتحسين مؤشرات الاستقرار المالي، فضلاً عن تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.

وأضاف النائب محمد مظلوم، أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية ووطنية كبيرة، وتحويلاتهم ليست مجرد أموال يتم ضخها في الاقتصاد، وإنما تعبير صادق عن الانتماء والولاء والثقة في مستقبل الدولة المصرية.

وشدد على أهمية مواصلة جهود الدولة لتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمصريين بالخارج، وتعزيز قنوات التحويل الرسمية، وتطوير الخدمات المصرفية والرقمية المقدمة لهم، بما يضمن استمرار نمو هذه التدفقات.

وأشار النائب محمد مظلوم، إلى أن الحفاظ على ثقة المصريين بالخارج يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، لافتا إلى أن أبناء مصر في الخارج سيظلون شريكا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج الاقتصاد الوطني مسيرة التنمية الاستقرار الاقتصادي

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