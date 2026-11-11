انطلاق أعمال القمة البرلمانية الثلاثية (القبرصية – المصرية – اليونانية) بالعاصمة نيقوسيا

أ ش أ

انطلقت أعمال القمة البرلمانية الثلاثية لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان في العاصمة القبرصية نيقوسيا، برئاسة أنيتا دميتريو رئيسة مجلس النواب القبرصي، وبمشاركة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، ونيكيتاس كاكلامانيس رئيس البرلمان اليوناني.

جاء ذلك بحضور المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، وسامح شكري رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والمهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – القبرصية.

تأتي القمة في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين الدول الثلاث، وتأكيد أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم التنسيق المشترك، وترسيخ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات شعوب منطقة شرق المتوسط.