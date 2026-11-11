الرئيس اللبناني: تماسك الجبهة الداخلية ودعم الجيش والقوى الأمنية ضرورة لحفظ الاستقرار وبسط سلطة الدولة

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي والابتعاد عن الصراعات، في ظل التطورات الإقليمية والدولية، مشددا على أهمية دعم الجيش والقوى الأمنية التي تضطلع بمسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة.

وقال عون إنه لا يمكن لأحد أن يدعي السيادة وحب الوطن، وفي الوقت نفسه ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حماية البلاد، موضحا أن بسط سلطة الدولة لا يقتصر على حصر السلاح بيدها فحسب، بل يشمل أيضا تحقيق الأمن وتأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في جنوب لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا، وفدا من مبادرة «Leaders Club»، الذي عرض عليه مبادرتين لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد عون أن لبنان غني بأبنائه ومفكريه ومبدعيه والمبادرين القادرين على تحويل الأزمات إلى فرص للنهوض من جديد، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة أمام البلاد في المرحلة الحالية، ومجددا التأكيد أن «اتفاق الإطار» كان أفضل الممكن.

وأوضح أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان تأثرت بالحرب التي فُرضت عليه، والحرب الإيرانية الأمريكية، فضلا عن جشع التجار، لافتا إلى أن الحفاظ على تماسك الوضع الداخلي وتجنب الصراعات يمثلان أولوية في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي سترسم ملامح المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل عصب الاقتصاد الوطني، معربا عن قناعته بأن لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات خارجية بقدر حاجته إلى الاستقرار الأمني والسياسي، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي.

وتطرق الرئيس اللبناني إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة منذ عام 2025 في عدد من المجالات، موضحا أن الحرب أبطأت تنفيذ بعضها لكنها لم توقفها، ومن بينها دخول لبنان نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات إضافية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن زياراته إلى عدد من الدول العربية استهدفت إعادة لبنان إلى الخريطة العربية، مؤكدا تحقيق هذا الهدف ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة في مختلف المجالات.

كما استعرض الإجراءات التي يتخذها الوزراء لتطوير العمل الإداري في مؤسسات الدولة، والبدء في التحول الرقمي بقطاعات الأمن العام ووزارة الاقتصاد والإدارات الحكومية الأخرى.

وأعرب عون عن تفاؤله بالبدء، مع نهاية العام الجاري، في تنفيذ مشروع الهوية الإلكترونية، الذي من شأنه تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية والمصرفية والإدارية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية، ومعالجة هذا الملف بعيدا عن الشعبوية والمصالح الشخصية.

وفيما يتعلق بجنوب لبنان، أكد الرئيس اللبناني أن إعادة إعمار المنطقة تمثل بندا أساسيا ضمن المطالب اللبنانية الواردة في «اتفاق الإطار»، مشيرا إلى أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على حصر السلاح بيدها، وإنما تشمل توفير الأمن والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للجنوبيين الذين يعانون منذ عام 1969.

وشدد على ضرورة توفير البدائل اللازمة لأهالي الجنوب، سواء من خلال إعادة الإعمار أو إقامة قوة اقتصادية لمناطقهم، قائلا: «لقد آن الأوان لهم أن يعيشوا بأمن وكرامة».

وأضاف أن مشكلة لبنان تكمن في وجود أطراف تعارض منطق الدولة، مستنكرا المواقف التي صدرت مؤخرا وتضمنت هجوما على الجيش والقوى الأمنية، ومؤكدا أن هذه المؤسسات تقوم بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار.

من جانبه، استعرض رمزي الحافظ، باسم وفد مبادرة «Leaders Club»، طبيعة المبادرة التي تأسست عام 2018 بمبادرة من مجلة «Lebanon Opportunities»، وتضم أكثر من 85 مؤسسة رائدة في قطاعات اقتصادية وخدمية متنوعة، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التواصل مع مراكز صنع القرار.

وقدم الوفد إلى الرئيس عون دراستين؛ الأولى بعنوان «إعادة الإطلاق والإنعاش»، وتتضمن خطة بديلة للتعافي الاقتصادي، والثانية بعنوان «إعادة بناء الاقتصاد»، وتركز على إعادة الإعمار المادي والاقتصادي وتحقيق الاستقرار والتكامل الإقليمي.

وأكد الوفد استعداده للتعاون مع الرئاسة اللبنانية وتقديم الدعم في الملفات الاقتصادية والمعيشية.

وفي ختام اللقاء، دعا عون أعضاء الوفد إلى الحفاظ على إيمانهم وثقتهم بلبنان، والتعاون من أجل النهوض به مجددا، مؤكدا أن مسؤولية تحقيق هذا الهدف مشتركة بين الجميع.