متحدث حركة فتح: اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية تستهدف الشعب الفلسطيني ومقدراته

أكد ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، أن ما يجري في الضفة الغربية يمثل حرب عدوان تستهدف الشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين الذين يمارسون أعمال العنف والتخريب بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال النمورة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مدينة الخليل تعرضت لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال الإسرائيلي استمرت لمدة 21 يومًا، وأسفرت عن تدمير وإحراق عدد من المنازل والمنشآت الصناعية، فضلًا عن إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد الفلسطيني.

وتابع أن الاعتداءات تسببت في تهجير أكثر من 700 عائلة فلسطينية من منازلها، مشيرًا إلى حجم المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون جراء استمرار عمليات الاقتحام والتدمير والتهجير.

تمثل استهدافًا مباشرًا للوجود الفلسطيني

وشدد المتحدث باسم حركة فتح على أن هذه الاعتداءات تمثل استهدافًا مباشرًا للوجود الفلسطيني ومقدراته الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية.