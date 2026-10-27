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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث حركة فتح: مشاركة العرب قد تمنح المعارضة فرصة إسقاط نتنياهو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، أن أصوات الجماهير العربية في الداخل المحتل قد تمثل العامل الحاسم في نتائج الانتخابات الإسرائيلية، في ظل حاجة كل من معسكر المعارضة والأحزاب اليمينية إلى أصوات القوائم العربية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال النمورة، خلال لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية، إن الجماهير العربية التي توجهت إلى صناديق الاقتراع منذ ساعات الصباح تستهدف التصويت للقوائم العربية، والمساهمة في إسقاط حكومة اليمين المتطرف، التي اتهمها بممارسة سياسات عنصرية وارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ووجه المتحدث باسم حركة فتح التحية إلى الفلسطينيين في الداخل المحتل، مشيدًا بمشاركتهم في الانتخابات، ومعتبرًا أن ارتفاع نسبة التصويت قد يمنح القوائم العربية مزيدًا من الأصوات والمقاعد، بما يعزز قدرتها على التأثير في المشهد السياسي الإسرائيلي.

وأضاف أن المعارضة الإسرائيلية تسعى بدورها إلى إنهاء حكم بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه استمر لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن نتائج الانتخابات ستحدد قدرة المعسكرين على تشكيل الحكومة، ومدى احتياج كل منهما إلى دعم الأحزاب العربية.

وأوضح النمورة أن القوائم العربية قد تحصل على ما لا يقل عن 15 مقعدًا إذا وصلت نسبة المشاركة العربية إلى 67% أو 70%، بحسب تقديره، معتبرًا أن هذا العدد سيمثل رقمًا قياسيًا يمنح الأحزاب العربية وزنًا سياسيًا كبيرًا في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة.

وأشار إلى أن تحقيق هذه النسبة من المشاركة قد يجعل أصوات الجماهير العربية عاملًا مرجحًا في تحديد هوية الحكومة المقبلة، في ظل تعقيدات التحالفات السياسية بين الأحزاب الإسرائيلية.

وشدد على أن الهدف الذي تحدث عنه للقوائم العربية يتمثل في إسقاط نتنياهو وإبعاد التيارات اليمينية المتطرفة عن المشهد السياسي، مؤكدًا أن نتائج صناديق الاقتراع ستحدد مدى قدرة هذه القوائم على تحقيق أهدافها.

الانتخابات الإسرائيلية المشاركة العربية ماهر النمورة بنيامين نتنياهو

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