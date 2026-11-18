أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، أن إطلاق المختبر التنظيمي حدث هام، متابعا أن :'المختبر هيبقي المكان اللي هيكون فيه كل انواع البيانات".

وتابع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، أن لدينا رغبة ملحة لزيادة الصادرات المصرية وهذا الأمر في غاية الأهمية في المختبر ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة في مصر.

وأشار الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، إلى ان المختبر سيكون جامعا لكل البيانات، مستدركا أن نسعى لزيادة الصادرات المصرية.

واكمل الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار ، أن الفكرة مكررة على مستوى العالم ووجدنا أنها تزيد من الصادرات على مستوى العالم، مشيرا إلى أن سيتم توفير كل البيانات المتعلقة للشركات لكي تنجح.

وأشار إلى ان يستهدف المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة فتح آفاق جديدة لتوظيف التكنولوجيا في تطوير قطاع التجارة، من خلال دعم الابتكار وإتاحة بيئة آمنة لاختبار وتقييم الحلول التكنولوجية المبتكرة، تمهيدًا لتطبيق الحلول الواعدة وتعزيز كفاءة وتنافسية منظومة التجارة.