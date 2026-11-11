الولايات المتحدة تحذر مدغشقر من تنامي علاقاتها العسكرية مع روسيا

حذرت الولايات المتحدة مدغشقر من تعزيز علاقاتها مع روسيا، مشيرة إلى أن شراكات مماثلة مع حكومات يقودها عسكريون في غرب أفريقيا لم تنجح في تحسين الوضع الأمني.

وصرح نائب قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا، الفريق جون برينان، بأن الموقع الاستراتيجي لمدغشقر في المحيط الهندي يجعلها ذات أهمية بالغة للتجارة العالمية.

وحذر برينان مما أسماه "نموذج الساحل"، معتبراً أنه ينطوي على مخاطر تأجيج عدم الاستقرار في جميع أنحاء القارة.

وكانت كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر - التي تخضع جميعها لحكم عسكري - قد قلصت علاقاتها مع الشركاء الغربيين واتجهت نحو روسيا لدعم جهودها في محاربة الجماعات الجهادية.

ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في مدغشقر عام 2025، وسعت روسيا نطاق تعاونها مع البلاد، حيث بدأت في تزويدها بالأسلحة وإرسال مدربين عسكريين.

وقال برينان للصحفيين في إيجاز عبر الإنترنت: "نحن قلقون من سعي روسيا إلى تعميم ’نموذج الساحل‘ في مناطق أخرى من القارة".

وأضاف: "تتمتع مدغشقر بموقع بالغ الأهمية، وكذلك موزمبيق، ونحن لا نرغب في رؤية تطبيق مثل هذه النماذج في هاتين الدولتين".

وكانت دول الساحل الثلاث قد اتهمت شركاءها الغربيين السابقين بالفشل في احتواء العنف الجهادي، قبل أن تقرر التوجه نحو موسكو. ومع ذلك، استمرت هجمات المسلحين الإسلاميين رغم توثيق هذه الدول لعلاقاتها العسكرية مع روسيا.

كما أعرب برينان عن قلقه بشأن الأمن في "قناة موزمبيق" -التي تفصل موزمبيق ومدغشقر عن البر الرئيسي لأفريقيا- وتعد مساراً حيوياً للشحن والتجارة الدولية.

وشدد على ضرورة منع المسلحين المرتبطين بتنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال موزمبيق، وغيرهم من الأطراف المعادية، من تهديد الأنشطة البحرية.

وأشار برينان إلى حوادث قرصنة وقعت مؤخراً على طول الساحل، لافتاً إلى أن هذه الجماعات تعمل على تكييف تكتيكاتها، بما في ذلك تطوير قدرات بحرية أكبر.

وأكد أن شركاء الولايات المتحدة "أحرار في عقد شراكات مع من يختارون"، لكنه حثهم في الوقت ذاته على إدراك المخاطر المحتملة المترتبة على ذلك.

ولم يصدر عن مدغشقر أي رد علني على تصريحات برينان.

غير أن الرئيس ميشيل راندريانيرينا كان قد جدد مؤخراً تأييده لتعزيز العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية.

وخلال القمة الروسية - الأفريقية التي عُقدت الشهر الماضي، وقعت مدغشقر وروسيا عدة اتفاقيات تعاون تشمل مجالات الدفاع والسياحة والتجارة. في فبراير، وبعد أشهر قليلة من استيلائه على السلطة، زار راندريانيرينا موسكو.

وكانت تلك أول زيارة رسمية يقوم بها زعيم من مدغشقر إلى روسيا منذ نحو 50 عاماً.