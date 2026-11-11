قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد غرق آلاف خيام النازحين.. الهلال الأحمر يواصل استجابته لأزمة الشتاء في غزة
الكيلو وصل 200 جنيه.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء
اختتام المفاوضات الثلاثية في أبو ظبي بشأن التسوية الأوكرانية
أفضل 10 أندية في أفريقيا.. الأهلي الخامس والرجاء العاشر وغياب الزمالك عن القائمة
البحوث الفلكية: تسجيل هزة أرضية بقوة 5.02 درجة شمال مدينة دهب
رئيس جهاز تنظيم الكهرباء: المنازل تستهلك 46% من الطاقة مقابل 26% للمصانع
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر للتطورات الإقليمية والدولية مع رئيسة معهد العالم العربي بباريس
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب خليج العقبة.. وسكان دهب يشعرون به
محمد صلاح يلتقي لاعبي والجهاز الفني لمنتخب الشباب
تصعيد جديد من حسام عبد المجيد ضد الزمالك بسبب المستحقات المالية
حماس تحذّر من خطورة الاعتداء على اللبن الشرقية وتطالب بمحاسبة الاحتلال ومستوطنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تحذر مدغشقر من تنامي علاقاتها العسكرية مع روسيا

روسيا ومدغشقر
روسيا ومدغشقر
أمنية رشاد الجلوي

حذرت الولايات المتحدة مدغشقر من تعزيز علاقاتها مع روسيا، مشيرة إلى أن شراكات مماثلة مع حكومات يقودها عسكريون في غرب أفريقيا لم تنجح في تحسين الوضع الأمني.

وصرح نائب قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا، الفريق جون برينان، بأن الموقع الاستراتيجي لمدغشقر في المحيط الهندي يجعلها ذات أهمية بالغة للتجارة العالمية.

وحذر برينان مما أسماه "نموذج الساحل"، معتبراً أنه ينطوي على مخاطر تأجيج عدم الاستقرار في جميع أنحاء القارة.

وكانت كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر - التي تخضع جميعها لحكم عسكري - قد قلصت علاقاتها مع الشركاء الغربيين واتجهت نحو روسيا لدعم جهودها في محاربة الجماعات الجهادية.

ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في مدغشقر عام 2025، وسعت روسيا نطاق تعاونها مع البلاد، حيث بدأت في تزويدها بالأسلحة وإرسال مدربين عسكريين.

وقال برينان للصحفيين في إيجاز عبر الإنترنت: "نحن قلقون من سعي روسيا إلى تعميم ’نموذج الساحل‘ في مناطق أخرى من القارة".

وأضاف: "تتمتع مدغشقر بموقع بالغ الأهمية، وكذلك موزمبيق، ونحن لا نرغب في رؤية تطبيق مثل هذه النماذج في هاتين الدولتين".

وكانت دول الساحل الثلاث قد اتهمت شركاءها الغربيين السابقين بالفشل في احتواء العنف الجهادي، قبل أن تقرر التوجه نحو موسكو. ومع ذلك، استمرت هجمات المسلحين الإسلاميين رغم توثيق هذه الدول لعلاقاتها العسكرية مع روسيا.

كما أعرب برينان عن قلقه بشأن الأمن في "قناة موزمبيق" -التي تفصل موزمبيق ومدغشقر عن البر الرئيسي لأفريقيا- وتعد مساراً حيوياً للشحن والتجارة الدولية.

وشدد على ضرورة منع المسلحين المرتبطين بتنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال موزمبيق، وغيرهم من الأطراف المعادية، من تهديد الأنشطة البحرية.

وأشار برينان إلى حوادث قرصنة وقعت مؤخراً على طول الساحل، لافتاً إلى أن هذه الجماعات تعمل على تكييف تكتيكاتها، بما في ذلك تطوير قدرات بحرية أكبر.

وأكد أن شركاء الولايات المتحدة "أحرار في عقد شراكات مع من يختارون"، لكنه حثهم في الوقت ذاته على إدراك المخاطر المحتملة المترتبة على ذلك.

ولم يصدر عن مدغشقر أي رد علني على تصريحات برينان.

غير أن الرئيس ميشيل راندريانيرينا كان قد جدد مؤخراً تأييده لتعزيز العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية.

وخلال القمة الروسية - الأفريقية التي عُقدت الشهر الماضي، وقعت مدغشقر وروسيا عدة اتفاقيات تعاون تشمل مجالات الدفاع والسياحة والتجارة. في فبراير، وبعد أشهر قليلة من استيلائه على السلطة، زار راندريانيرينا موسكو. 

وكانت تلك أول زيارة رسمية يقوم بها زعيم من مدغشقر إلى روسيا منذ نحو 50 عاماً.

الولايات المتحدة مدغشقر روسيا نائب قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا الفريق جون برينان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

امام عاشور

إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمام عاشور ويحذر الأهلي.. ويؤكد: آدم وطني هدفه إضعاف الأحمر

محمد صلاح وعلي ماهر

ربيع ياسين: ضحك علي ماهر ومحمد صلاح معجبنيش وميصحش.. لازم يكون فيه إنسانية

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

حسام عبد المجيد

بعد مطالبته بـ700 ألف جنيه.. الزمالك يخطر حسام عبد المجيد بأنه مَدين بـ75 ألفًا

مصطفى الفقي

تراجع الشعبية والتذمر العام أبرزها .. مصطفى الفقي: 3 مؤشرات تدفع إلى تغيير الحكومة

ترشيحاتنا

مشاكل البشرة

استعيدي جمالك .. 6 وصفات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة

السكر

هل جوزة الطيب تخفض نسبة السكر في الدم أكثر من القرفة.. اعرف الحقيقة

شيخوخة الجلد

علاجها نهائيا.. معنى جديد لشيخوخة الجلد وطرق التخلص منها

بالصور

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن.. وصفة بدون قلي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي

أطعمة تمنحك الشبع لساعات وتساعد على التحكم في الشهية.. تناوليها أثناء التخسيس

التخسيس
التخسيس
التخسيس

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

المزيد