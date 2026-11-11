شهباز شريف يستعرض أولويات باكستان المناخية في كوب 31

استعرض رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال مشاركته في قمة قادة العالم بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ " كوب 31 " في مدينة أنطاليا التركية، أولويات بلاده في مواجهة تغير المناخ، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية وتعزيز التعاون العالمي للحد من تداعيات الأزمة المناخية.

وقال شريف، خلال مشاركته في حوار رفيع المستوى حول التحول إلى الطاقة النظيفة، تحت عنوان «35 بحلول 35: طاقة المستقبل»، إن باكستان شهدت تحولاً استثنائياً في قطاع الطاقة، مضيفاً: "خلال عامين فقط، أضافت باكستان نحو 22 جيجاوات من قدرات الطاقة الشمسية على أسطح المباني، في ثورة هادئة قادها المواطنون العاديون سعياً للحصول على طاقة بأسعار معقولة ومستقبل أكثر نظافة واستقراراً".

وأكد دعم بلاده الكامل للتعهد العالمي «الكهرباء 35 بحلول 35»، الذي يهدف إلى زيادة حصة الكهرباء إلى نحو 35% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة بحلول عام 2035، بما يتماشى مع الأهداف المناخية العالمية.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى الافتتاح الأخير لأحد المكونات الرئيسية لمحطة «تشاشما-5» النووية، في إشارة إلى وضع قبة المفاعل، موضحاً أن المشروع سيضيف 1200 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى مزيج الطاقة في بلاده.

وأعرب شريف عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تتولى بلاده رئاسة مؤتمر «كوب 31»، على تنظيم هذا الحوار المهم بشأن التحول إلى الطاقة النظيفة.

وعلى هامش القمة، عقد شريف سلسلة من اللقاءات مع قادة ومسؤولين دوليين، أبرزها اجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شملت لقاءاته رئيس وزراء بنجلاديش طارق رحمن، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والرئيس السوري أحمد الشرع.

وخلال لقائه نظيره الفلسطيني، أكد شريف تضامن باكستان الكامل مع الشعب الفلسطيني، فيما أعرب محمد مصطفى عن تقديره لمواقف الحكومة والشعب الباكستاني، ودعمهم للقضية الفلسطينية وتصديهم للانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون على الساحة الدولية.

وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية، فضلاً عن أهمية إيصال التحديات التي تواجه الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ إلى المجتمع الدولي.

وفي سياق متصل، كشف تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي أن العالم يسير نحو تجاوز عتبة الاحترار العالمي البالغة 1.5 درجة مئوية، التي تعهدت الدول بالسعي إلى عدم تخطيها بموجب اتفاق باريس للمناخ، تفادياً لأشد التداعيات المترتبة على تغير المناخ.

أ ش ح/مرو