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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظاهرة النينيو السبب.. تفاصيل شتاء المنخفض القبرصي2027

شتاء
شتاء

مع اقتراب دخول فصل الشتاء، تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن طبيعة الأحوال الجوية المتوقعة في مصر خلال موسم 2026-2027، ومدى تأثر البلاد بموجات البرد القارس والمنخفضات الجوية وفرص سقوط الأمطار، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها مناطق مختلفة حول العالم. 

وفي هذا السياق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أبرز ملامح الموسم الشتوي المقبل، والظواهر الجوية التي قد يكون لها تأثير على درجات الحرارة وحالة الطقس خلال أشهر الشتاء.

البرد القارس..تفاصيل شتاء في مصر 2027

الأرصاد تكشف موعد ذروة البرودة في شتاء 2026-2027

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء في مصر يتسم عادة بانخفاض درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار، مشيرة إلى أن شهري يناير وفبراير يمثلان ذروة الأجواء الشتوية، حيث تسجل درجات الحرارة خلالهما مستويات أقل، ويزداد الإحساس بالبرودة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن طبيعة فصل الشتاء ترتبط بعدد من الظواهر الجوية والمنخفضات التي تؤثر على البلاد، وتؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث تقلبات جوية وحالات من عدم الاستقرار، يصاحبها نشاط للرياح وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.

المنخفض القبرصي من أبرز الظواهر الجوية المؤثرة في الشتاء

وأشارت منار غانم إلى أن المنخفض القبرصي يعد من أبرز المنخفضات الجوية التي تؤثر على مصر خلال فصل الشتاء، حيث يتكون فوق سطح البحر المتوسط، وقد يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت أن تزامن هذه العوامل الجوية يؤدي إلى تكون حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتسبب في سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات والمناطق، وفقا لطبيعة الحالة الجوية ومدى تأثيرها.

البرد القارس..تفاصيل شتاء في مصر 2027

المرتفع السيبيري وتأثيره على درجات الحرارة في مصر

ويأتي المرتفع السيبيري ضمن أبرز الظواهر الجوية التي تؤثر على حالة الطقس خلال فصل الشتاء، إذ أوضحت المتنبئة الجوية أن امتداده نحو المنطقة قد يؤدي إلى اندفاع كتل هوائية شديدة البرودة باتجاه البلاد.

وينعكس تأثير هذه الكتل الهوائية على درجات الحرارة، التي تشهد انخفاضا ملحوظا، لتسود أجواء شديدة البرودة على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنها ستصدر بيانا تفصيليا قبل بداية فصل الشتاء، يتضمن أبرز التوقعات والملامح الجوية للموسم، والظواهر المتوقع أن تؤثر على البلاد خلال أشهره.

البرد القارس..تفاصيل شتاء في مصر 2027

هل تؤدي ظاهرة النينيو إلى شتاء شديد البرودة في مصر؟

وفيما يتعلق بتأثير ظاهرة النينيو على شتاء 2026-2027، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ظهور هذه الظاهرة لا يعني بالضرورة أن مصر ستشهد شتاء أكثر برودة من المعتاد، أو تعرضها لموجات قاسية من الانخفاض في درجات الحرارة.

وأوضحت أن ظاهرة النينيو تؤثر على أنماط الطقس والمناخ على مستوى العالم، ولا يقتصر تأثيرها على دولة أو منطقة جغرافية بعينها، كما تختلف انعكاساتها من منطقة إلى أخرى وفقا لطبيعة الظروف المناخية والجوية السائدة.

وأضافت أن التأثير المباشر للظاهرة يكون أكثر وضوحا في الدول والمناطق القريبة من المحيطات، بينما تمتد انعكاساتها بصورة غير مباشرة إلى أنماط المناخ العالمية، ومعدلات درجات الحرارة، وحركة الأنظمة الجوية في مناطق مختلفة من العالم، بما فيها المنطقة العربية.

كيف تؤثر ظاهرة النينيو على طقس الخريف والشتاء؟

وأشارت الهيئة إلى أن تأثير ظاهرة النينيو قد يظهر في صورة تغيرات في أنماط الطقس المعتادة، واختلاف درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، إلى جانب احتمالات زيادة فرص حدوث بعض الظواهر الجوية المتطرفة خلال فصلي الخريف والشتاء.

وقد تشمل هذه التأثيرات ارتفاع معدلات سقوط الأمطار في بعض المناطق، أو تعرض مناطق أخرى لموجات من انخفاض درجات الحرارة والبرودة، وفقا للتغيرات التي تطرأ على الأنظمة الجوية والمناخية.

وشددت الأرصاد الجوية على أن وجود ظاهرة النينيو لا يمثل مؤشرا كافيا للحكم على شدة فصل الشتاء في مصر، مؤكدة أن تحديد طبيعة الموسم ومدى برودته يرتبط بمجموعة من العوامل الجوية والمناخية المتداخلة، وليس بظاهرة مناخية واحدة.

البرد القارس..تفاصيل شتاء في مصر 2027

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في المحافظات

كشفت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم السبت على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة تتراوح بين 26 و27 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تنخفض الصغرى إلى ما بين 16 و17 درجة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مختلف المناطق كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى من 26 إلى 27 درجة مئوية، والصغرى من 16 إلى 17 درجة.
السواحل الشمالية: العظمى من 25 إلى 26 درجة مئوية، والصغرى من 15 إلى 16 درجة.
شمال الصعيد: العظمى من 27 إلى 28 درجة مئوية، والصغرى من 13 إلى 14 درجة.
جنوب الصعيد: العظمى من 31 إلى 33 درجة مئوية، والصغرى من 16 إلى 17 درجة.

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