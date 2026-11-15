طريقة عمل الكوكيز في البيت بـ 4 وصفات شهية و مختلفة

الكوكيز من الحلويات التي يعشق الأطفال تناولها مما يدفع بعض الأمهات إلي شرائها من المحلات والأسواق بتكلفة باهظة، فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاووم.

مقادير الكوكيز



● 5 كوب دقيق

● 1 و1/2 كوب سكر بودر

● 1 و1/2 كوب زبدة

● ½ كوب مل زيت

● 2 بیضة

● 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر ممسوحة

● 1 ملعقة فانيلا

● 2 ملعقة لبن بودر

● شوكولاتة شيبس

للنكهات:

● فانيليا

● كاكاو

● قرفة



طريقة تحضير الكوكيز



في العجان تضاف الزبدة مع الزيت والسكر وتخلط .

يضاف البيض والفانيليا والسكر البودرة .

يضاف الدقيق والشوكليت شيبس والنكهات الكاكاو والقرفة .

يشكل العجين ويخبز بالفرن ويقدم .

مقادير كوكيز



● 100 جرام زبدة

● 1 كوب سكر

● ربع كوب ماء

● نصف كوب عسل

● 2 و1/2 كوب دقيق

● 1 ملعقة باكينج باودر

● 1 ملعقة قرفة

● 1 ملعقة زنجبيل بودرة

● ½ ملعقة قرنفل مطحون

● نصف ملعقة حبهان مطحون

● ملح

للتزيين:

● لبن

● سكر بودرة

● لون طعام أخضر وأحمر



طريقة تحضير كوكيز



يخلط الدقيق مع البيكينج باودر و القرفة و القرنفل و الجبهان و الزنجبيل و الملح

ثم تضاف الزبدة المذابة مع العسل و السكر و تشكل و تدخل فرن حتى تمام النضج

وتقدم

مقادير كوكيز بالشوكولاتة



● 2 كوب دقيق

● بيضة

● 1 باكو فانيليا

● ½ كوب شوكولاتة قطع

● ¾ كوب سكر بودرة

● ½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

● رشة ملح

● رشة ملح

طريقة تحضير كوكيز بالشوكولاتة



يخلط السكر والزبدة

تضاف البيضة والفانيليا ويقلب كل الخليط

يضاف الدقيق والملح والبيكنج صودا وقطع الشوكولاتة

يقلب كل الخليط

يقطع ويشكل دوائر وسط صغيرة

يرص في صينية ويوضع في الفرن حتى تمام النضج.

كوكيز بالشوكولاتة

مقادير كوكيز بالقرفة



● 1 كوب زبدة

● نصف كوب سكر أبيض

● ¾ كوب سكر بني

● قرفة مطحونة

● 2 بيض

● 1 ملعقة صغيرة فانيليا

● 3 كوب دقيق

● 1 ملعقة صغيرة باكينج باودر

● نصف ملعقة باكينج صودا

● ربع كوب شوكوليت شيبس

● رشة ملح

طريقة تحضير كوكيز بالقرفة



تخلط الزبدة و السكر الأبيض و السكر البني و البيض و الفانيليا في العجان

ثم يضاف الدقيق و البيكينج بودر و البيكينج صودا و القرفة و تشكل

و يضاف الشيكوليت شيبس على الوجه و تدخل فرنا ساخنا حتى تمام النضج

و تقدم