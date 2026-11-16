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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المبادرات الرئاسية ودورها في تعزيز الرعاية الصحية وتحقيق التنمية.. ندوة بإعلام دمياط

ندوة
ندوة
زينب الزغبي

نظّم مجمع إعلام دمياط ندوة تثقيفية بعنوان «المبادرات الرئاسية ودورها في تعزيز الرعاية الصحية وتحقيق التنمية الشاملة»، بالتعاون مع الإدارة الصحية بالزرقا.


وأكد محمود النجار، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة الصحية بالزرقا، أن المبادرات الرئاسية الصحية تجسد اهتمام الدولة بتطوير منظومة الرعاية الصحية، ووضع صحة المواطن وسلامته في مقدمة أولوياتها، انطلاقًا من أن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وذلك من خلال التوسع في برامج الكشف المبكر، وتعزيز جهود الوقاية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض، والحد من مضاعفاتها، والارتقاء بجودة الحياة. مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرات في دعم جهود الدولة لبناء مجتمع قوي يتمتع بالصحة والقدرة على الإنتاج والعطاء، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.
ومن جانبه، أشار الدكتور رضا فراج، مدير تنمية الأسرة بالإدارة الصحية بالزرقا، إلى أن المبادرات الرئاسية تجسد رؤية الدولة المتكاملة للارتقاء بصحة المجتمع، ولا تقتصر على تطوير الخدمات العلاجية، بل تمتد إلى تعزيز صحة الأسرة وتحسين المؤشرات السكانية، من خلال دعم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والحد من مضاعفاتها، وتخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية، فضلًا عن نشر الوعي بالصحة الإنجابية، وترسيخ ثقافة تنظيم الأسرة، والاهتمام بصحة الأم والطفل. مؤكدًا أن الاستثمار في صحة الأسرة هو استثمار في الإنسان، وأحد المرتكزات الأساسية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 نحو مجتمع أكثر صحة واستقرارًا وجودة حياة.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن صحة الإنسان تمثل أساس التنمية الشاملة، وأن الاستثمار في الرعاية الصحية هو استثمار في مستقبل الوطن وأجياله القادمة.

جاء ذلك برعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وفي إطار جهود قطاع الإعلام الداخلي برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين.

دمياط محافظ دمياط ندوة اعلام دمياط

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