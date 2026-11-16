قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن يرفض تدريب صن داونز ويتمسك بمواصلة مشواره مع المنتخبات ..خاص
تفاصيل صادمة في إنهاء مذيع حياة طفليه عبد الرحمن وعبد الله بالطالبية
محمد صلاح يطارد أساطير القارة.. صراع مشتعل على عرش هدافي المنتخبات الأفريقية
من 1250 إلى 2250 جنيهًا في نوفمبر.. خريطة تطبيق زيادات أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التكامل الصناعي مع الشركات الهندية
إحباط محاولة لتهريب 9 آلاف لتر مواد بترولية للسوق السوداء بأسوان
تحويلات مرورية لتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال رفع كفاءة محور أحمد شوقى بالقاهرة
8.5 ألف جنيه للمعيد و13.5 ألفًا للأستاذ.. تفاصيل الزيادات الجديدة بالجامعات
آسر ياسين: أرفض تقديم شخصية خالد الصاوي في عمارة يعقوبيان
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء
قبل كارتة الخطاطبة.. تفاصيل إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص وعدد من السيارات بالمنوفية
اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقتي مكة المكرمة والرياض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تستعد لإقامة معرض المنتجات

التفاصيل
التفاصيل
الإسماعيلية انجي هيبة

تستعد جامعة قناة السويس لإقامة معرض منتجات الجامعة، ضمن فعاليات المؤتمر البيئي العلمي الأول، والمقرر انعقاده يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026، على مسرح الجامعة، بمشاركة عدد من كليات الجامعة والمراكز والمعاهد المتخصصة، لعرض نماذج متنوعة من المنتجات والمشروعات التي تعكس إمكانات الجامعة العلمية والإنتاجية، وتبرز دورها في دعم الاستدامة البيئية وتعزيز الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي.

ويُقام المعرض برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار حرص الجامعة على إبراز جهود كلياتها ووحداتها ومراكزها المختلفة، وإتاحة الفرصة للتعريف بمنتجاتها ومخرجاتها التي تسهم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتشارك في المعرض كلية التربية، وكلية الزراعة، وكلية الطب البيطري، وكلية السياحة والفنادق، ومشتل الجامعة، إلى جانب مركز الدراسات الإندونيسية ومعهد كونفوشيوس، ومعهد الاستزراع السمكي بما يعكس تنوع المجالات العلمية والإنتاجية التي تتميز بها الجامعة، وتعدد إسهامات كلياتها ومؤسساتها في تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.

ويتولى تنسيق المعرض الدكتور محمد وصفي، وكيل كلية الزراعة، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل كلية الطب البيطري، بما يضمن تنظيم المشاركات وإبراز المنتجات المعروضة بصورة تعكس الإمكانات المتاحة والخبرات المتخصصة بالجامعة.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن توجه جامعة قناة السويس نحو تعزيز دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإبراز ما تمتلكه من خبرات وإمكانات في مجالات الإنتاج والبحث العلمي، بما يدعم نشر ثقافة الاستدامة ويعزز الاستفادة من مخرجات البحث العلمي في تلبية احتياجات المجتمع.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الزمالك وبيراميدز

إعلامي يهاجم ازدواجية مواقف الزمالك وبيراميدز: الأهلي بياخد الدوري بالتحكيم

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

امام عاشور

مفاجأة بشأن إمام عاشور قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

النائبة جيهان شاهين

برلمانية تقترح حظر بيع الأجهزة غير الحاصلة على بطاقات كفاءة الطاقة

مجلس النواب

برلماني يقترح تخفيض غرامة على عدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة إلى 20 ألفًا بحد أدنى و100 ألف جنيه بحد أقصى

النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب

نائب يتقدم بمشروع قانون لتنظيم السوق العقاري المصري وتحقيق التوازن بين الحكومة والمطورين والعملاء

بالصور

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

لا تقدميها لطفلك قبل سن 4 سنوات.. أطعمة شائعة تهدد بإنهاء حياته

أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج برسالة مؤثرة

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد