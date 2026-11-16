جامعة قناة السويس تستعد لإقامة معرض المنتجات

تستعد جامعة قناة السويس لإقامة معرض منتجات الجامعة، ضمن فعاليات المؤتمر البيئي العلمي الأول، والمقرر انعقاده يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026، على مسرح الجامعة، بمشاركة عدد من كليات الجامعة والمراكز والمعاهد المتخصصة، لعرض نماذج متنوعة من المنتجات والمشروعات التي تعكس إمكانات الجامعة العلمية والإنتاجية، وتبرز دورها في دعم الاستدامة البيئية وتعزيز الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي.

ويُقام المعرض برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار حرص الجامعة على إبراز جهود كلياتها ووحداتها ومراكزها المختلفة، وإتاحة الفرصة للتعريف بمنتجاتها ومخرجاتها التي تسهم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتشارك في المعرض كلية التربية، وكلية الزراعة، وكلية الطب البيطري، وكلية السياحة والفنادق، ومشتل الجامعة، إلى جانب مركز الدراسات الإندونيسية ومعهد كونفوشيوس، ومعهد الاستزراع السمكي بما يعكس تنوع المجالات العلمية والإنتاجية التي تتميز بها الجامعة، وتعدد إسهامات كلياتها ومؤسساتها في تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.

ويتولى تنسيق المعرض الدكتور محمد وصفي، وكيل كلية الزراعة، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل كلية الطب البيطري، بما يضمن تنظيم المشاركات وإبراز المنتجات المعروضة بصورة تعكس الإمكانات المتاحة والخبرات المتخصصة بالجامعة.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن توجه جامعة قناة السويس نحو تعزيز دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإبراز ما تمتلكه من خبرات وإمكانات في مجالات الإنتاج والبحث العلمي، بما يدعم نشر ثقافة الاستدامة ويعزز الاستفادة من مخرجات البحث العلمي في تلبية احتياجات المجتمع.