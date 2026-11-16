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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرارك حياة... لا للإدمان.. ندوة توعوية بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية بجامعة مطروح

خلال فاعليات الندوة
خلال فاعليات الندوة

نظمت كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بجامعة مطروح، بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي،  ندوة توعوية بعنوان "قرارك حياة... لا للإدمان" وسط حضور وتفاعل كبير من طلاب الكليةتحت رعاية أ.د عمرو المصري، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح،.

المفاهيم الخاطئة عن التدخين والمخدرات

 حاضرت في الندوة  آية نصر الدين، رئيس وحدة التوعية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وتناولت الندوة تصحيح المفاهيم الخاطئة عن التدخين والحشيش والمخدرات التخليقية، وأوضحت أضرارها الصحية والنفسية والدراسية، مع التأكيد على أن القوة الحقيقية في قول "لا" لضغط الأقران.

وتفاعل الطلاب بأسئلة حول أسباب لجوء الشباب للتدخين، وكيفية مساعدة صديق يتعرض للإدمان، واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية طلب المساعدة مبكرًا عبر الخط الساخن  للعلاج المجاني والسري.

كما نظمت الكلية ندوة علمية بعنوان «أساليب مواجهة الضغوط النفسية». وبالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

حاضر الندوة الدكتور محمد جمال، مدرس بقسم الصحة النفسية بكلية التربية – جامعة مطروح، حيث تناول أبرز أساليب التعامل مع الضغوط النفسية وطرق مواجهتها والتغلب عليها، وأهمية تعزيز الصحة النفسية وتحقيق التوازن النفسي في الحياة اليومية.

وشهدت الندوة تفاعلًا ومشاركة من الطلاب والحضور من خلال المناقشات وتبادل الآراء والاستفسارات، بما يسهم في نشر الوعي النفسي وتنمية مهارات التعامل مع التحديات والضغوط المختلفة.

وتأتي هذه الندوة في إطار حرص الكلية على تفعيل دورها المجتمعي والتوعوي، وتنظيم الفعاليات التي تسهم في بناء شخصية طلابية واعية وقادرة على مواجهة تحديات الحياة.

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