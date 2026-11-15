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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطوير ورصف شارع علم الروم لتعزيز مكانة مرسي مطروح السياحية

رصف طريق علم الروم
رصف طريق علم الروم
ايمن محمود

أعلن اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح عن رصف شارع علم الروم وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية في القطاعات المختلفة ، والذي تنفذه الهيئة الهندسية ضمن تطوير ورصف 100 كيلو متر بالمدينة ، تنفيذاً الي توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، تلبية لمطالب الاهالي ليليق بسكان المنطقة .

رصف لمواكبة المشروعات التنموية 

وأشار اللواء محمد رجب إلى أن تطوير شارع علم الروم المدخل الثاني للمدينة في إطار مواكبة مشروعات التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة ، بما يضمن ظهور مدينة مرسى مطروح بالشكل الحضاري والسياحي اللائق ، وتعزيز مكانتها السياحية كواحدة من أبرز المقاصد على مستوى الجمهورية.

وتابع رئيس مدينة مرسي مطروح أعمال رفع كفاءة وتطوير مدخل المدينة تمهيداً لرصف الطرق المنتهية بها المرافق والبنية التحتية ، جاري رفع طبقة الاسفلت القديمة بمدخل المدينة والتنسيق مع شركات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي والغاز مع الهيئة الهندسية ومجلس المدينة قبل اعمال الرصف .

وأكد " رجب " أن جميع الإدارات بمجلس المدينة تعمل علي خدمة أهالى مطروح ، وتلبية مطالبها من خلال الارتقاء بكافة الخدمات فى جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية في إطار المصلحة العامة لكي تليق بمكانة المدينة السياحية العريقة لتعود كسابق عهدها لؤلؤة البحر المتوسط .

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح سكان شارع علم الروم والمناطق السكنية المطورة وأصحاب المحال التجارية علي طول الشارع بالحفاظ علي أعمال الرصف التي تليق بسكان تلك المناطق التي تم رصفها وحفاظا على ما تم إنجازه من مشروعات البنية التحتية حتي الانتهاء من الرصف الحضاري لأحد أهم شوارع المدينة .

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