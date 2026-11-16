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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطروح تستقبل أبناء محافظات مصر الحدودية ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي «أهل مصر»

خلال استقبال وفود المحافظات بمطروح
خلال استقبال وفود المحافظات بمطروح
ايمن محمود

 استقبلت محافظة مطروح فعاليات البرنامج الرئاسي «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية،  بمشاركة وفود من ست محافظات هي مطروح، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان.

تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني لدى النشء

وتأتي الفعاليات تحت رعاية  «جوهر نبيل» وزير الشباب والرياضة، واللواء  «محمد الزملوط» محافظ مطروح، وتحت إشراف «رحاب الزميتي» مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، وبحضور الدكتور «أحمد السهم» المشرف العام على برنامج «أهل مصر» بوزارة الشباب والرياضة.

ويستهدف البرنامج تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني لدى النشء والشباب، وتبادل الخبرات والثقافات بين أبناء المحافظات الحدودية، وتنمية الوعي المجتمعي، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين للتفاعل والمشاركة في مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتطوعية.

ومن جانبها، رحبت «الزميتي» بأبناء المحافظات الحدودية المشاركين في البرنامج، معربة عن سعادتها باستضافة محافظة مطروح لهذا التجمع الشبابي، ومؤكدة حرص المديرية على توفير الأجواء المناسبة لإنجاح الفعاليات، بما يعزز أواصر التعارف والتواصل بين الشباب، ويتيح لهم تبادل الخبرات والثقافات.

واشارت إلى أن أبناء المحافظات الحدودية يمثلون جزءاً أصيلاً من نسيج الوطن، وأن مثل هذه البرامج تسهم في تعزيز انتمائهم الوطني وتنمية قدراتهم وترسيخ روح المشاركة الإيجابية لديهم.

واكدت ان استضافة مطروح لهذه الفعاليات دورها في احتضان المبادرات والبرامج الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب، وتعزيز التواصل بين أبناء المحافظات الحدودية، وترسيخ دور مراكز الشباب في بناء الإنسان وتنمية الوعي المجتمعي.

وتولت إدارة تنمية الشباب الإشراف على استقبال الوفود وتنظيم الفعاليات، برئاسة الأستاذة «أسماء عبد الغفار» مدير الإدارة، والأستاذ «أحمد عبد الرحيم» منسق أندية التطوع، والأستاذ «علاء رمضان» مسئول الأنشطة بالإدارة.

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