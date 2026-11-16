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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مقدم 5000 جنيه.. الوادي الجديد تفتح باب التقديم للحصول على المنازل الريفية بقرية دوش

منازل ريفيه
منازل ريفيه
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد، فتح باب التقدم للحصول على المنازل الريفية بقرية دوش التابعة لمركز باريس، بمقدم حجز قدره 5000 جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين ودعم الاستقرار بالقرى.

تفاصيل الحصول علي المنازل الريفية

وأوضحت محافظة الوادي الجديد، أن تلقي طلبات المواطنين سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، من خلال المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، حيث يمكن للراغبين الاطلاع على إجراءات التقديم والمستندات المطلوبة.

وحددت الوحدة المحلية، عددًا من الشروط والضوابط للحصول على المنازل الريفية، أبرزها سداد مقدم حجز بقيمة 5000 جنيه، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، دون تحديد حد أقصى للسن.

وتضمنت الشروط، معاملة الزوج والزوجة كوحدة مالية واحدة، بحيث يقتصر التخصيص على أحدهما حال تقدمهما معًا، مع عدم سبق حصول المتقدم أو زوجته على تقسيمات شباب أو وحدات بالإسكان الاجتماعي أو مشروع «ابني بيتك».

كما اشترطت الوحدة المحلية ألا يكون المتقدم قد صدر ضده حكم بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة، مع الالتزام بعدم إجراء أي تعديلات أو إضافات على المنازل مستقبلًا إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس.

أولوية التخصيص لأبناء قرية دوش

وأكدت الضوابط، أن الأولوية في التخصيص ستكون لأبناء قرية دوش، يليهم أبناء القرى المجاورة، ثم أبناء مدينة باريس الراغبون في الحصول على منزل ريفي.

وبالنسبة للمتقدمين الذين تتضمن بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم عناوين خارج قرية دوش، أوضحت الوحدة المحلية أنه سيتم الرجوع إلى الموطن الأصلي للمتقدم، مع ضرورة تقديم إقرار رسمي موقع من عمدة القرية أو شيخ الناحية يفيد بأن الموطن الأصلي له هو قرية دوش.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد قريه دوش

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