مصرع شخص وإصابة أخر.. القبض على المتهمين بإطلاق النار فى مشاجرة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدة أشخاص بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم بالقاهرة مما أدى لوفاة أحد الأشخاص.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 نوفمبر تبلغ لقسم شرطة المرج من إحدى المستشفيات بإستقبالها (شخصين "مصابين برش خرطوش أحدهما توفى إثر إصابته" – مقيمين بدائرة القسم)، بالإنتقال تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول الشخصين المشار إليهما ، وطرف ثان (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بذات الدئرة) لخلافات مالية بينهم قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم محدثين الإصابات المشار إليها ووفاة أحدهما.

أمكن ضبط الطرف الثانى ، وتم بإرشادهم ضبط (بندقية خرطوش – طبنجة – 2 فرد خرطوش "المستخدمين فى التعدى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.