استخراج جنيه من معدة طفل عمره 4 سنوات بعد ابتلاعه منذ شهر بمستشفى بنها

نجح الفريق الطبي بمستشفى الأطفال التخصصي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، في استخراج عملة معدنية فئة جنيه من معدة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، بعدما ابتلعها منذ شهر، وذلك باستخدام المنظار، في تدخل طبي ناجح أسهم في التعامل مع الحالة واستخراج العملة دون اللجوء إلى التدخل الجراحي.



وأوضحت إدارة مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، في بيان لها، أن عملية استخراج العملة المعدنية تمت تحت قيادة الدكتور علاء شاهين، وبمشاركة الطبيب المساعد عماد محسن، وطبيب التخدير عبد الرحمن عصام، إلى جانب فريق متميز من هيئة التمريض بالمستشفى، بمشاركة الممرضة شيماء جمال.

وأكدت إدارة المستشفى أن نجاح التدخل الطبي يعكس كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية والإمكانات المتاحة، وقدرتها على التعامل مع مختلف الحالات المرضية وتقديم الرعاية الطبية المتخصصة للأطفال.

ووجهت إدارة المستشفى الشكر والتقدير للفريق الطبي وهيئة التمريض المشاركين في إجراء العملية، تقديرًا لجهودهم، متمنية للطفل الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية لجميع الأطفال.