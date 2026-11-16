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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود عبد الغفار: عواطف حلمي فى منزلها وليست بالعناية المركزة.. خاص

عواطف حلمي
عواطف حلمي
أحمد إبراهيم

كشف الفنان محمود عبد الغفار ، مدير دار رعاية كبار الفنانين التطورات الصحية للفنانة عواطف حلمي، بعد حالة الجدل التى أثيرت حول دخولها العناية المركز للمرة الثانية. 

وقال محمود عبد الغفار: عواطف حلمي فى منزلها حاليا وغير صحيح انتقالها الى المستشفى مجددا وحقيقة الأمر ان عواطف كانت فى العناية المركزة منذ خمسة أيام واليوم عادت الى منولها بعد تحسن حالتها الصحية. 

عواطف حلمي

وكانت كشفت الفنانة عواطف حلمي  في لقاء مصور جمعها بموقع صدي البلد عن موقف جمعها بنجمة الخليج سعاد عبد الله خلال تصويرهما المسلسل الكويتى “ فضة قلبها أبيض ”.

وتابعت عواطف حلمي فى تصريحات مصورة لـ صدى البلد ، حيث جمعنى أول مشهد معها وجدت أنها تسألنى عن نسخة السيناريو الخاصة، خاصة وأنها لم تجدها معها كباقى الممثلين.

وأضافت عواطف حلمي قائلة: وجدت الفنانة سعاد عبد الله تسألنى “ فين نسختك يامدام ” ، فقلت لها اننى تركتها فى المنزل، وحين سألتنى عن السبب وكيف سأقوم بأداء المشهد، قلت لها إن حفظت الدور بأكمله".

وتستكمل عواطف حلمي حديثها: حين أقوم بأداء شخصية داخل عمل درامى أحرص على حفظ المشاهد كاملة قبل الذهاب الى التصوير، ولا أحتاج إلى النسخة فالحوار بأكلمه يكون قد حفر فى ذهنى.

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