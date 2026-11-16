البنك الدولي: إعداد استراتيجية شراكة جديدة مع لبنان لخمس سنوات مقبلة لدعم التعافي وإعادة الإعمار

أعلنت آنا بيردي المديرة العامة للعمليات بالبنك الدولي، أن مجموعة البنك الدولي تعمل على إعداد إطار شراكة قطرية جديد مع لبنان للسنوات الخمس المقبلة، يحدد مجالات التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدة استمرار دعم البنك لجهود التعافي وإعادة الإعمار والإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد.

جاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال زيارة المديرة العامة للعمليات بالبنك الدولي إلى لبنان، التي تستغرق يومين، يرافقها عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، لتجديد التزام مجموعة البنك الدولي بمساندة لبنان في مرحلة بالغة الأهمية، وتعزيز مسار التعافي وإعادة الإعمار ودفع أجندة الإصلاح.

واستقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر وفد البنك الدولي، الذي ضم أيضا داليا خليفة، المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط، وإنريكي بلانكو أرماس، مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان، بحضور عدد من المسؤولين والمستشارين بالوزارة.

تناول الاجتماع أولويات التعاون بين لبنان ومجموعة البنك الدولي، وسبل دعم التعافي وإعادة الإعمار والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المالية والمصرفية وتعزيز الترابط الاقتصادي الإقليمي.

وأكدت المديرة العامة للعمليات بالبنك الدولي، عقب الاجتماع، تفاؤلها بوتيرة الإصلاحات التي نفذها لبنان خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن بناء اقتصاد قوي ومرن يستند إلى التنفيذ الفعال للإصلاحات يمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الدول على الصمود، ووصفت الخطوات التي اتخذها لبنان مؤخرا بأنها مشجعة ويمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

وشددت على أهمية الإسراع في استكمال العمل الجاري لمعالجة تداعيات الأزمة المصرفية والانتقال إلى مرحلة التنفيذ على أسس سليمة، مؤكدة أن وجود قطاع مصرفي قوي يمثل ضرورة لدعم القطاعين العام والخاص، وتيسير حصول المؤسسات على الائتمان اللازم لتمويل النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بجهود التعافي وإعادة الإعمار، أكدت بيردي استمرار البنك الدولي شريكا للبنان، لتلبية احتياجات المتضررين من النزاع والفئات والمناطق الأكثر هشاشة، مع ضمان حسن تنفيذ المشروع.

وأوضحت أن أولويات الشراكة الجديدة ستشمل الاستثمار في القطاعات القادرة على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل وجذب مشاركة القطاع الخاص، وفي مقدمتها قطاع الزراعة، من خلال مشروع «GATE» الجاري تنفيذه على المستوى الوطني، فضلا عن برامج الطاقة والبنية التحتية.

ولفتت إلى الأعباء التي فرضها قطاع الطاقة على الاقتصاد اللبناني، مشيرة إلى وجود خطط لزيادة الإنتاج، ومؤكدة في الوقت نفسه أهمية الاستثمار في البنية التحتية، ولا سيما شبكات النقل، باعتبارها مكملا ضروريا لزيادة القدرات الإنتاجية.

ودعت بيردي إلى تعزيز التعاون بين لبنان والدول المجاورة في مجالات النقل والطاقة والتجارة، بما يسهم في توسيع فرص الترابط الاقتصادي الإقليمي ودعم التحول الاقتصادي وخلق فرص العمل، معلنة أن مجموعة البنك الدولي ستصدر قريبا دراسة تتناول الفرص المتاحة في هذا المجال وسبل الاستفادة منها.

كان البنك الدولي قد أعلن - في بيان نشر عبر موقعه اليوم الاثنين - أنه من المقرر أن تشمل زيارة بيردي إلى بيروت لقاءات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، إلى جانب مسؤولين حكوميين وشركاء في التنمية وممثلين عن القطاع الخاص، لبحث الإصلاحات المالية والقطاعية، واستعادة الثقة، وتعزيز تدفق المساعدات والاستثمارات، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص.

كما ستطلع المديرة العامة للعمليات بالبنك الدولي على جهود التعافي والتقدم المحرز في إطار مشروع المساعدة الطارئة للبنان «LEAP»، الممول من البنك الدولي، والذي يستهدف استعادة الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في المناطق المتضررة من النزاع.