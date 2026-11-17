أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن تجديد الفكر يمثل ضرورة أصيلة في طبيعة الدين والحياة والإنسان، وليس مجرد استجابة عابرة لمتغيرات الواقع، مشددًا على أن التجديد في التصور الإسلامي فريضة شرعية تحفظ للأمة حيويتها وقدرتها على مواكبة عصرها، وتحميها من الجمود الذي يفضي إلى العجز والتراجع، وأن التجديد المنشود لا يعني الخروج على الثوابت أو تجاوز الأصول أو القطيعة مع التراث، وإنما يقوم على ممارسة علمية واعية تستهدف إحياء معاني الدين ومقاصده الكبرى في واقع الناس وحياتهم.

جاء ذلك خلال مشاركة فضيلته في مؤتمر "تجديد الفكر.. الطريق إلى بناء الوعي"، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية، يومَي 16 و17 نوفمبر 2026، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور القَس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ونخبة من العلماء والمفكرين والباحثين والشخصيات العامة.

وأشاد مفتي الجمهورية باختيار عنوان المؤتمر، مؤكدًا أنه جاء في وقته ليطرح مجموعة من القضايا المهمة المرتبطة بالعلاقة بين العلم والدين، والعقل والنقل، وكيفية التعامل مع التراث وتصحيح المفاهيم المغلوطة، منوهًا بأن انعقاد المؤتمر في مكتبة الإسكندرية، بما تمثله من إرث علمي وحضاري، وبمشاركة المؤسسات الدينية، يحمل دلالة مهمة تؤكد عمق العلاقة بين العلم والدين، وتبرز أهمية التكامل بين المؤسسات العلمية والدينية في بناء الوعي.

العلاقة بين العقل والنقل

وأوضح أن العلاقة بين العقل والنقل تقوم على ثلاثة اعتبارات أساسية، أولها: احترام دائرة الاختصاص المتعلقة بالعقل والعلم من جهة، والدين من جهة أخرى، وثانيها: أن اختلاف دوائر الاختصاص لا ينفي التعاون والتكامل بينهما، وثالثها: مراعاة حدود الحاكمية والمحكومية، بحيث يكون لكل مجال اختصاصه، مع التشديد على أن العلم التجريبي يبقى محكومًا بأخلاقيات المهنة، وأن هذه العلاقة المتوازنة تمثل أحد المسارات المهمة للوصول إلى الوعي الصحيح الذي يحقق العمران والاستقرار.

وشرح مفتي الجمهورية كيف أن مفهوم التجديد تعرض لكثير من التصورات المغلوطة، بين من يختزله في الانغلاق على الماضي وحده، ومن يراه انفلاتًا من الثوابت وقفزًا على الأصول، في حين أن التجديد في جوهره هو الإبداع في الفهم، والوعي في الممارسة والتطبيق، والقدرة على قراءة المتغيرات قراءة دقيقة تمكن من تقديم الإجابات الصحيحة للتحديات الجديدة، بما يجعله جسرًا يربط بين أصالة المرجعية الإسلامية ومتطلبات الحياة المعاصرة، ويبقي الدين مصدرًا للبناء والإصلاح والاستقرار، لا مجالًا للتنازع أو الصراع أو سوء الفهم.

وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية أدركت منذ سنوات أن بناء الوعي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشروع مؤسسي شامل يتعامل مع الواقع بكل تعقيداته وتحولاته؛ ولذلك أَوْلت اهتمامًا كبيرًا برصد القضايا الاجتماعية المستجدة ودراستها وتحليل أبعادها المختلفة، وحصر المسائل التي تشغل الناس في حياتهم اليومية، سواء ما تعلق منها بقضايا الأسرة أو العلاقات الاجتماعية أو المرأة والشباب أو التحديات الفكرية والثقافية المعاصرة، وقدمت خطابًا إفتائيًّا وتجديديًّا متوازنًا يسهم في معالجة هذه القضايا معالجة علمية رصينة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي ويرسِّخ قيم التماسك الأسري والتكافل المجتمعي.

الفتوى الرشيدة ليست مجرد بيان للحكم الشرعي

وشدد مفتي الجمهورية على أن "الفتوى الرشيدة ليست مجرد بيان للحكم الشرعي، وإنما هي أداة من أدوات صناعة الاستقرار وحماية المجتمع من مظاهر الاضطراب والتفكك"، مستعرضًا في هذا السياق جهود دار الإفتاء في دعم الأسرة المصرية، ومن بينها منصة "سكن" المخصصة للقضايا الأسرية، التي وصفها بأنها أشبه بحائط صد أمام محاولات تفتيت الأسرة، بما تقدمه من محتوًى وإرشادات تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وفي سياق حديثه عن مواجهة التحديات الفكرية، أوضح أن دار الإفتاء حرصت على تطوير أدواتها وآلياتها، وكان من أبرز مبادراتها إطلاق منصة "حصين"، مشروع القرن الإفتائي، في استجابة للحاجة المتزايدة إلى بناء حصانة فكرية ومجتمعية وبناء الوعي الديني الصحيح في مواجهة مختلف صور التطرف والانحراف، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التطرف لا يقتصر على صورة واحدة، وإنما يتخذ أشكالًا متعددة، بعضها يتدثر برداء التدين المغشوش، وبعضها الآخر يرفع شعارات اللادينية أو القطيعة مع القيم والهوية، مشيرًا إلى أن المنصة تعمل على تقديم محتوًى علمي وفكري رصين يساعد في كشف مظاهر الانحراف الفكري وتصحيح المفاهيم المغلوطة وترسيخ قيم الاعتدال والاتزان والانتماء.

الحضور الرقمي لدار الإفتاء

وتابع أن الوعي الحقيقي ليس مجرد معرفة نظرية أو ثقافة عامة، وإنما هو وعي يثمر البصيرة والتمييز وحسن الاختيار، ويمكِّن الإنسان، ولا سيما الشباب، من امتلاك أدوات الفهم والنقد والتحليل، والقدرة على التمييز بين الحقيقة والوهم، وبين الأصالة والزيف، وبين الفكر الذي يبني والفكر الذي يهدم، مشيرًا إلى أن ساحات تشكيل الوعي لم تعد تقتصر على المدرسة أو الجامعة أو المسجد أو المؤسسة الثقافية، بل امتدت إلى الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي؛ الأمر الذي دفع دار الإفتاء إلى تعزيز حضورها الرقمي وتقديم محتوًى متنوع بلغات وأساليب متعددة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية والثقافية لأن مسؤولية بناء الوعي لا تقع على عاتق مؤسسة واحدة، مهما بلغت قدراتها وإمكاناتها، وإنما هي مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية والتعليمية والإعلامية، مثمِّنًا في هذا الإطار الدور الذي تضطلع به مكتبة الإسكندرية في المحافظة على الهوية الوطنية والدينية وتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي، ومؤكدًا أن العمل التكاملي يضاعف القدرة على الوصول إلى الناس والتأثير الإيجابي فيهم، وبناء شبكات مجتمعية داعمة للاستقرار والتنمية.

الانفتاح على الآخر لا يعني التخلي عن المرجعيات أو الثوابت

وخلال المداخلات والنقاشات التي شهدها المؤتمر، أكد فضيلة المفتي أن التجديد ينبغي أن يكون منضبطًا بضوابط علمية وقيمية، من بينها احترام الأعراف والعادات والتقاليد، موضحًا أن هناك أصولًا وقيمًا ومبادئ إنسانية مشتركة ينبغي الحفاظ عليها، وأن الانفتاح على الآخر لا يعني التخلي عن المرجعيات أو الثوابت.

وفيما يتعلق بالموقف من التراث، أوضح أن المؤسسة الدينية تنظر إليه بعين التقدير لكن بصورة موضوعية تقوم على الإفادة مما فيه من خير، وتصويب ما يمكن تصويبه من الاجتهادات البشرية، والتنبيه إلى ما لا يمكن قبوله أو تصويبه، مؤكدًا أن هذه المنهجية هي التي ينبغي الاحتكام إليها عند التعامل مع الموروث الفكري، بعيدًا عن التقديس المطلق أو الرفض الشامل.

أكد أن المؤسسات الدينية لا تعارض الإبداع والابتكار والفنون، بل تدعمها وتشارك فيها، مستشهدًا بالتجارب الدرامية التي قدمتها دار الإفتاء المصرية رمضان الماضي نحو مسلسل "أنس" AI، مشيرًا إلى أن القضية ليست في رفض الفن أو قبوله من حيث المبدأ، وإنما في طبيعة الفن المقدم ومرجعيته والقيم التي يعبر عنها.

معركة الوعي هي معركة الحاضر والمستقبل

وحول العلاقة بين العلم والدين، أكد مفتي الجمهورية أن الدين الصحيح لا يتعارض مع العلم الصحيح"، موضحًا أن ما قد يظهر من تعارض يستدعي مراجعة مناهج الفهم والقراءة النقدية للنصوص وسياقاتها، مستشهدًا بما طرحه الفيلسوف المسلم ابن رشد بشأن العلاقة بين الحكمة والشريعة، وما تناوله الإمام أبو حامد الغزالي وابن رشد من قضايا التأويل وضوابطه، مؤكدًا أهمية تحديد متى يكون التأويل، وكيف يكون، ومن يملك أدواته العلمية، حتى لا تصبح النصوص الدينية مجالًا لتفسيرات غير منضبطة.

وأكد أن معركة الوعي هي معركة الحاضر والمستقبل، وأن الأمم لا تُهزم حين تفتقر إلى الموارد، وإنما تُهزم حين يختل وعي أبنائها ويفقدون القدرة على التمييز بين ما ينفعهم وما يضرهم، مشددًا على أن تجديد الفكر ليس غاية في ذاته، بل طريق إلى بناء إنسان واعٍ، ومواطن مسؤول، ومجتمع متماسك، ووطن آمن مستقر، داعيًا إلى جعل العلم والمعرفة والوعي جسورًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وأمنًا وسلامًا.