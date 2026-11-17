شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة وشركة «كرافت هاينز» العالمية، لإطلاق برنامج متكامل للإدارة المستدامة لآفة حفار أوراق الطماطم «التوتا أبسليوتا»، تحت شعار «معا لزراعة المستقبل»، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لدعم التنمية الزراعية المستدامة وحماية المحاصيل الاستراتيجية.

ووقع على البروتوكول الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، واحمد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأفريقيا والأسواق التجارية بكرافت هاينز، وبحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبعض قيادات وزارة الزراعة، فضلا عن ماري جوكاسيان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كرافت هاينز، و بيل بيرنز نائب الرئيس ورئيس الشؤون الحكومية العالمية، كرافت هاينز.

وأكد علاء فاروق، خلال كلمته أن محصول الطماطم يمثل أحد الركائز الاستراتيجية للزراعة المصرية، باعتباره من المحاصيل الرئيسية للاستهلاك المحلي، فضلا عن أهميته الكبيرة في مجالي التصنيع والتصدير، حيث يزرع على مساحة تقارب 400 ألف فدان سنويا بمختلف العروات الزراعية.

وأشار فاروق إلى أن حماية محصول الطماطم من الآفات الزراعية تمثل أولوية قصوى، في ظل ما قد تسببه الإصابات من خسائر تتجاوز 20% من الإنتاجية كما ونوعا حال إهمال مكافحتها، بما يؤثر على دخول المزارعين والاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير الزراعة أن آفة حفار أوراق الطماطم «التوتا أبسليوتا»، التي دخلت مصر خلال عامي 2008 و2009، مثلت تحديا أمام الإنتاج الزراعي، إلا أن جهود وزارة الزراعة، من خلال الباحثين وأجهزة المكافحة والإرشاد الزراعي، نجحت على مدار 17 عاما في إبقاء خسائرها دون الحد الاقتصادي الحرج للإصابة، عبر التوعية المستمرة وتطبيق برامج المكافحة الآمنة باستخدام المبيدات المسجلة.

وأضاف أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة تفرض تحديات جديدة في التعامل مع هذه الآفة، نظرا لتأثيرها المحتمل على بيولوجيتها وزيادة أجيالها وسرعة تكاثرها، وهو ما قد يدفع إلى زيادة استخدام المبيدات وارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يتطلب تبني حلول علمية ومستدامة للإدارة المتكاملة للآفات.

وأشار وزير الزراعة إلى أن البروتوكول يمثل نموذجا للشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية والتنموية، حيث يمتد تنفيذه لمدة ثلاث سنوات، ويبدأ في محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر، على أن يتوسع تدريجيا ليشمل 9 محافظات.

ويستهدف البرنامج الوصول المباشر إلى 3600 مزارع، والاستفادة غير المباشرة لنحو 36 ألف مزارع، فضلا عن تدريب 90 مرشدا زراعيا من العاملين بالوزارة، من خلال تطبيق منظومة المدارس الحقلية للمزارعين ونشر ممارسات الإدارة المتكاملة للآفات، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع آفة التوتا أبسليوتا وفقا للأسس العلمية.

وأوضح فاروق أن البرنامج يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تفعيل نظم الإنذار المبكر والرصد الدقيق للآفة، والتوسع في استخدام وسائل المكافحة الحيوية وترشيد استخدام المبيدات، إلى جانب خفض تكاليف الإنتاج ورفع جودة وإنتاجية محصول الطماطم، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي لصغار المزارعين، ويحافظ على البيئة، ويضمن الالتزام بالاشتراطات والمعايير التصديرية.

ودعا وزير الزراعة شركاء التنمية والمنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث إلى الانضمام لهذه المبادرة، والمساهمة بخبراتهم وتقنياتهم لتوسيع نطاق تطبيقها، بما يشمل المزيد من المحاصيل والمحافظات والمزارعين، مؤكدا أن الوزارة تفتح أبوابها أمام كل شريك جاد يسعى إلى تحقيق أثر حقيقي ومستدام في القطاع الزراعي.

ووجه وزير الزراعة الشكر لإدارة شركة «كرافت هاينز» العالمية على المبادرة ورؤيتها لدعم المزارع المصري، كما أشاد بجهود فرق العمل بوزارة الزراعة في إعداد البروتوكول وإخراجه إلى النور، متمنيا نجاح هذه الشراكة في خدمة الزراعة المصرية وتعزيز الاقتصاد الوطني.