اشتبك مئات المتظاهرين المعارضين للنفوذ الأمريكي في الفلبين مع الشرطة في مانيلا قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وأفادت التقارير باعتقال نحو 300 شخص.

وذكرت قناة RT أن المتظاهرين يعارضون مبادرة المعادن الحيوية التي تقودها الولايات المتحدة باعتبارها شكلاً من أشكال الاستعمار الجديد، ويتهمون واشنطن بالسعي إلى مزيد من السيطرة على الفلبين، التي كانت مستعمرة أمريكية من عام 1898 إلى عام 1946.

يتمحور الجدل حول مركز تكنولوجي ضخم في مدينة نيو كلارك في إطار مبادرة باكس سيليكا، التي تسعى إلى التعاقد حول المعادن الحيوية لصناعات أشباه الموصلات والصناعات الرقمية الأمريكية، مما يقلل الاعتماد على الصين.

منذ انضمام الفلبين إلى المبادرة في أبريل، احتجت المجتمعات الأصلية والمزارعين والجماعات البيئية والطلاب على خطط إنشاء منشأة على مساحة 4000 فدان بالقرب من قاعدة عسكرية أمريكية سابقة في جزيرة لوزون.

يحذر النشطاء من أن المشروع، الذي قد يتطلب ما يصل إلى 90 مليون لتر من المياه يومياً و3 جيجاوات من الطاقة، يهدد الموارد المحلية وقد يؤدي إلى تهجير مئات من السكان الأصليين من شعب الأيتا.

كما أثار المشروع مخاوف بشأن سيطرة أجنبية على الأراضي الفلبينية.

تشير التقارير إلى أن المستثمرين يسعون للحصول على عقود إيجار للأراضي لمدة 99 عامًا، مع احتمال خضوع النزاعات للتحكيم في نيويورك.



يوم الاثنين، سار المتظاهرون باتجاه مكان انعقاد قمة الآسيان حاملين لافتات كُتب عليها "ارحل يا ترامب. الفلبين ليست للبيع"، و"يسقط الاستعمار"، و"من غزة إلى الفلبين، قاوموا الاستعمار الأمريكي".