كشف التقرير الربع السنوي لإحصاءات سوق العمل في الكويت بنهاية يونيو 2026، الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، أن العمالة الهندية تصدرت قائمة العمالة في الكويت، من حيث الجنسية، بعدد 573 ألفا و285 عامل، تلتها الجنسية المصرية بـ 465 ألفا و88، ثم الكويتية بـ 431 ألفا و385، ثم البنجلاديشية بـ 203 آلاف و505 عامل، وذلك دون احتساب القطاع العائلي (الخدم ومن في حكمهم).

وأوضحت بيانات التقرير أن أعلى 10 جنسيات في سوق العمل الكويتي مع احتساب القطاع العائلي هي: الهند (878688)، ثم مصر (465975)، ثم الكويت (431385)، وبنجلاديش (301726)، ثم الفلبين خامسا (195190)، ونيبال سادسا (172646)، وسيريلانكا سابعا (165871)، وسوريا ثامنا (75698)، وباكستان تاسعا (74234)، والأردن عاشرا (30818) .

وأشار التقرير إلى أن إجمالي العمالة في الكويت (حكومي ـ خاص ـ عائلي أي الخدم ومن في حكمهم) بلغ 3 ملايين و44 ألفا و773 بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو مليونين و986 ألفا و525 في يونيو 2025.

وأضاف أن إجمالي العمالة في الكويت بدون احتساب القطاع العائلي بلغ 2.263 مليون عاملا بنهاية يونيو 2026 مقابل 2.229 مليون عاملا في يونيو 2025.

ولفت التقرير إلى ارتفاع العمالة غير الكويتية من 1.780 مليون عامل في يونيو 2025 إلى 1.831 مليون عامل بنهاية يونيو 2026، بزيادة بلغت 51 ألف و24 عاملا، وبنمو سنوي بلغ 2.9%، بينما تراجع عدد العمالة الكويتية من 448919 في يونيو 2025 إلى 431385 في يونيو 2026، بانخفاض بلغ 17534 عاملا وبنسبة 3.9%، لتشكل العمالة الوطنية 19.1% من إجمالي العمالة (باستثناء القطاع العائلي)، مقابل 80.9% للعمالة غير الكويتية.

وأشار إلى أن الجنسيات الآسيوية غير العربية حافظت على المرتبة الأولى في توزيع العمالة حسب مجموعات الدول بنسبة 48.6%، تلتها الجنسيات العربية بنسبة 28.5%، ثم العمالة الكويتية بنسبة 19.1%.

وبينت الإدارة العامة للإحصاء الكويتية في تقريرها أن القطاع الخاص استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي العمالة في الكويت بنسبة 58.5%، تلاه القطاع العائلي (الخدم ومن في حكمهم) بنسبة 25.7%، بينما استحوذ القطاع الحكومي على 15.8% من إجمالي العمالة.

وبحسب التقرير، تركزت النسبة الأكبر من الكويتيين في القطاع الحكومي، إذ بلغت نسبتهم 83% من إجمالي العاملين في هذا القطاع، رغم تراجع أعدادهم من 375205 في يونيو 2025 إلى 358100 في يونيو 2026، فيما بلغت نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص 17% من إجمالي العاملين في هذا القطاع، بما يعكس استمرار تركز العمالة الكويتية في القطاع الحكومي.

وكشف التقرير تركز أكثر من 48.2% من العمالة الكويتية في القطاع الخاص ضمن 3 أنشطة اقتصادية هي: الأنشطة المالية وأنشطة التأمين (بنسبة 20.7%)، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية (بنسبة 14%)، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية (بنسبة 13.5%).

وأشار إلى تركز أكثر من 48.3% من العمالة غير الكويتية في القطاع الخاص في 3 أنشطة رئيسية: تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات (بنسبة 21.8%)، والتشييد (بنسبة 14.6%)، ثم أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم (بنسبة 11.9%).

وأضاف أن متوسط الأجر الشهري للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص بلغ 1603 دنانير مقابل 356 دينارا لغير الكويتيين بنهاية يونيو 2026.