أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم /الثلاثاء/، ارتفاع حصيلة ضحايا حريق اندلع في مصنع للحلوى غربي العاصمة (جاكرتا) إلى 26 قتيلا.

ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، عن مصادر شرطية قولها، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثمانين، لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى 26 شخصا، فيما لا يزال 28 شخصا آخرين في عداد المفقودين.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الحريق نجم فيما يبدو عن ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف، فيما يبذل فريق البحث والإنقاذ - الذي يضم عناصر من الشرطة والجيش والصليب الأحمر الإندونيسي ومتطوعين - قصارى جهده لتحديد موقع الضحايا في ظل تزايد عدم استقرار هيكل المبنى، مما يشكل مخاطر على سلامة رجال الإنقاذ.

من جانبه، قال المسئول بوكالة البحث والإنقاذ المحلية في مقاطعة "بانتن" الإندونيسية رزقي دويانتو، إنه تم الدفع بنحو 15 سيارة إطفاء مدعومة بخراطيم مياه لمكافحة النيران.

بدوره، أعلن الرئيس التنفيذي للمصنع ستيفن إروين ويجايا، أن نحو 300 شخص كانوا متواجدين في المصنع وقت اندلاع الحريق.

وأظهرت الصور التي التقطتها الطائرات المسيرة لموقع الحادث دمارا واسعا في أجزاء كبيرة من المصنع، وانهيار السقف في بعض المواقع، مع تصاعد دخان كثيف من المنشأة.