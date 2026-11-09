النوم بالمكياج يهدد صحة البشرة.. 5 أضرار تظهر على وجهك وعينيك

تقع بعض النساء في خطأ النوم دون إزالة المكياج، خاصة بعد يوم طويل أو مناسبة تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، اعتقادًا بأن ترك مستحضرات التجميل على الوجه لليلة واحدة لن يسبب مشكلة.

لكن أطباء الجلدية يحذرون من تكرار هذه العادة، لأنها قد تؤثر في صحة البشرة، وتزيد احتمالات انسداد المسام وظهور الحبوب والتهيج، فضلًا عن مشكلات قد تصيب العينين بسبب بقايا الماسكارا والكحل.

وبحسب تقرير نشره موقع OnlyMyHealth، فإن النوم بالمكياج قد يكون أكثر تأثيرًا على صاحبات البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب والبشرة الحساسة، بينما قد تستيقظ صاحبات البشرة الجافة بمظهر باهت وشعور بالشد والجفاف.

ماذا يحدث للبشرة عند النوم بالمكياج؟

تواصل البشرة خلال ساعات النوم عمليات التجدد وإصلاح الخلايا والحفاظ على مستوى الرطوبة. لكن بقاء كريم الأساس ومستحضرات التجميل والزيوت والشوائب المتراكمة خلال اليوم على الوجه قد يعيق العناية الطبيعية بالبشرة، خاصة عند تكرار هذه العادة.

ومن أبرز الأضرار التي قد تنتج عن النوم بالمكياج:

1- انسداد المسام وظهور الحبوب

تختلط بقايا كريم الأساس والكونسيلر بالدهون الطبيعية وخلايا الجلد الميتة، ما يزيد احتمالات انسداد المسام وظهور الرؤوس السوداء والبيضاء، وقد يؤدي إلى زيادة نوبات حب الشباب، خصوصًا لدى أصحاب البشرة الدهنية.

2- فقدان نضارة الوجه

قد تستيقظ المرأة ببشرة تبدو مرهقة وأقل إشراقًا من المعتاد، نتيجة تراكم بقايا مستحضرات التجميل والزيوت والشوائب على سطح الجلد، وهو ما قد يمنح الوجه مظهرًا باهتًا وغير متجانس.

3- زيادة تأثير الملوثات على البشرة

تتعرض البشرة طوال اليوم لجزيئات الغبار والدخان وملوثات الهواء، خاصة في المناطق المزدحمة. وعند ترك هذه الشوائب مع المكياج طوال الليل، يستمر وجودها على سطح الجلد، وقد تساهم في زيادة الإجهاد التأكسدي الذي تتعرض له البشرة.

4- تهيج الجلد وزيادة حساسيته

قد يؤدي تراكم المكياج مع العرق والدهون والأتربة إلى زيادة تهيج البشرة، خاصة لدى أصحاب الجلد الحساس. كما أن تكرار النوم دون تنظيف الوجه قد يزيد فرص ظهور الحبوب والالتهابات الجلدية.

5- مشكلات العين والجفون

لا تقتصر أضرار النوم بالمكياج على الوجه فقط، فالماسكارا والكحل قد ينتقلان إلى سطح العين أو يتراكمان عند حواف الجفون. وقد يؤدي ذلك إلى انسداد الغدد الدهنية الموجودة بالجفون، وزيادة احتمالات ظهور الشعيرة أو الأكياس الدهنية والتهاب حواف الجفن، إلى جانب الاحمرار والشعور بالحكة أو وجود جسم غريب داخل العين.

ماذا تفعلين إذا نمتِ بالمكياج دون قصد؟

إذا استيقظتِ واكتشفتِ أنك نمتِ بالمكياج، فلا داعي للقلق؛ فحدوث ذلك مرة واحدة لا يعني بالضرورة تعرض البشرة لضرر دائم. وينصح الخبراء باتباع خطوات بسيطة لاستعادة راحة الجلد، أبرزها:

- غسل الوجه بغسول لطيف وخالٍ من العطور لإزالة بقايا المكياج والدهون.

- استخدام مرطب يحتوي على السيراميدات للمساعدة في دعم حاجز البشرة والحفاظ على ترطيبها.

- تجنب المقشرات القوية والريتينول والأحماض المقشرة لمدة 24 ساعة، حتى لا تتعرض البشرة لمزيد من التهيج.

- وضع كمادات دافئة ونظيفة على الجفون المغلقة لتهدئة منطقة الرموش.

- عدم الضغط على الحبوب أو محاولة إزالة الرؤوس السوداء والبيضاء باليد، لتجنب زيادة الالتهاب.

وفي حالة استمرار احمرار العين أو ظهور ألم أو تورم أو إفرازات أو تغير في الرؤية، يجب استشارة طبيب العيون.

كيف تجعلين إزالة المكياج أسهل قبل النوم؟

لتجنب تكرار هذه المشكلة، يمكن الاحتفاظ بمزيل المكياج أو ماء الميسيلار بجوار أدوات العناية اليومية، خاصة في الأيام التي تشعرين فيها بالإرهاق.

كما يمكن استخدام بلسم تنظيف أو مزيل زيتي لإذابة كريم الأساس طويل الثبات ومستحضرات الوقاية من الشمس والماسكارا المقاومة للماء، ثم غسل الوجه بغسول لطيف لإزالة أي بقايا. ومن المهم استخدام قطعة قطن نظيفة منفصلة لإزالة مكياج العين، مع تجنب فرك المنطقة الحساسة أو شد الجلد حولها.