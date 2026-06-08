أنوشكا: كل ظهور أمام الجمهور امتحان.. واللي عايز ينتقد له كامل الحرية

أكدت الفنانة أنوشكا، أن شخصيتها بسيطة جدًا وطبيعية، مشيرة إلى أنها قد تبدو أحيانًا مغرورة لكنها دائمًا تحرص على أن تكون صادقة مع نفسها، مضيفة: "اللي عايز يعرفني أهلًا وسهلًا، واللي عايز ينتقد له كامل الحرية، أنا بحب الفكاهة".

وتطرقت أنوشكا، خلال لقائها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، على شاشة "القاهرة والناس"، إلى الجانب المهني قائلة: "لما بنيجي للبروفات والشغل والتصوير يظهر الجانب الآخر، الوجه الآخر يكون الانضباط والتركيز، صعب أن أتخلى عن شيء أهتم به وأحبه، وهناك أمور تعلمتها من والدي الذي كان دائمًا يقول لي: أما تعطي كلمة لابد أن تنفذها، وأنا أحرص على الالتزام بذلك".

وعن مسيرتها الفنية، أكدت أنوشكا أنها بدأت كمطربة قبل أن تتحول إلى التمثيل، مشيرة إلى وجود مجاملات في المجال الفني لكنها تؤكد على ضرورة الوضوح، مضيفة: "أنا موهوبة منذ الصغر وأتحدث أكثر من لغة، وفي المدرسة كان علينا حضور السينما والمشاركة في مسابقات إلقاء الشعر على مستوى الجمهورية، وهو ما شكلني منذ الصغر".

وأوضحت أن والدها كان يشجعها على الاشتراك في الأعمال الفنية والمسرحيات، بينما كانت والدتها تعترض على ذلك أحيانًا، قائلة: "كل رمضان بالنسبة لي امتحان في مسلسل، وكل ظهور أمام الجمهور امتحان، نحن في مجال نحترم فيه الجمهور، لا نعمل لأنفسنا بل من أجلهم".

وشددت أنوشكا، على حبها للمجال الفني، قائلة: "المجال صعب جدًا ولكنه مبهر جدًا، وأنا سعيدة بحمل لقب فنانة مصرية، وكل مرة أصعد فيها على المسرح أو أقف أمام الكاميرا أشعر أنني في امتحان أمام الجمهور".