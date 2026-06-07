قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. الأوقاف تعلن من لهم حق دخول اختبارات التصفية النهائية لمسابقة القراءة الحرة
توصية برلمانية بإنشاء نظام إنذار مبكر لمواجهة المخاطر الاقتصادية
عمرو أديب: أنتمي لنادي الزمالك الغلبان والمكافح الذي يحارب بأقل الإمكانيات
ترامب: لست سعيدا بالهجوم الإسرائيلي على بيروت
تعليق مقتصب.. ترامب لإيران: أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي
بعد تجدد إطلاق الصواريخ الإيرانية .. 3 دول تعلن إغلاق مجالها الجوي
التلفزيون الأردني: صفارات الإنذار تدوي في أجزاء من المملكة
ترامب: على إيران العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام صفقة
هل يجوز توزيع أموال على أطفال المقابر صدقة على الميت.؟.. أمين الفتوى يجيب
مصدر قصف الضاحية الجنوبية.. إيران: نستهدف قاعدة رامات ديفيد الإسرائيلية
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا صواريخ من إيران تجاه الشمال
بن غفير ردا على الصواريخ الإيرانية: يجب أن تحترق طهران هذه الليلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حمزة العيلي: عشقت التمثيل وتركت المحاماة والترند الحقيقي هم رأي الجمهور في الشارع

حمزة العيلي
حمزة العيلي

قال الفنان حمزة العيلي من خلال حلقة فنية خاصة مع الإعلامي د. عمرو الليثي ومرحلته برنامج واحد من الناس عبر شاشة قناة الحياة ، ان سبب بعده عن الإعلام غير مقصود ولكن ظهوري قليل بسبب ضغط الشغل ، ولا احب أن اكرر أدواري واخاف من الترند ، واحب ان يكون الترند عن العمل الفني لا عن تصريحات خاصة .

وأضاف ان الترند الحقيقي هو الشارع وردود الفعل من الجماهير ، وعن بدايته كمحامي من محافظة بني سويف ان البداية كنت بكلية تربية رياضية بالمنيا وفي آخر الترم بدأت اتجه للتمثيل وأجري بروفات بالمسرح ، وخرجت من تربية رياضية الي كلية حقوق 

وتابع ان البداية من خلال المسرح وقد سحرني هذا العالم الفني ، وقدمت في مركز الابداع لدي الاستاذ خالد جلال وهم صاحب فضل كبير علي جيل من الفنانين ، والتحقت بقصر ثقافة المنيا وكانت تجربة مهمة وبدأت اقدم عروض فنية ، وكان لدي كارنيه المحاماة ولكني لم اشتغل محامي .

وأوضح انني اخترت التمثيل ونقابة التمثيل وابتعدت عن المحاماه ، وكان مشوار صعب وطويل والبداية من خلال عمل فني من غير مقص وبسببها تعرف عليا المخرج شريف عرفة  ، وكنت اقدم إعلانات في بدايتي ، حتي وصلت الي فيلم احتباس وكفيلم اكس لارج واول مسلسل اهل كايرو والحمد لله كانت البداية ومعرفة الجمهور بي ، وتلقيت مكالمة من الإعلامي عمرو الليثي بعد مسلسل رسالة الامام وكنت فخور بإشادته بي ، وكنت ارتدي بدلة خاصة بمسلسل رسالة الامام .

وكشف العيلي خلال الحلقة عن كواليس مشاركته في دراما رمضان ، كما تحدث عن لحظات اعتراف صادمة ومواقف إنسانية مؤثرة من حياته ولحظة موت محققة عاشها بنفسه: "رجلي كانت على القضيب وعجلة القطر كانت معدية كدة رحت ساحب رجلي". 

كما تحدث عن فلسفته في الحياة والتمثيل، و عن لحظات الضعف الفني، معترفاً: "وافقت على دور وندمت عليه بعد توقيع العقد لاني كنت محتاج فلوس.. كنت ساعتها بعاني من فترة اكتئاب".

كما تحدث  أيضاً عن أصعب مشهد مر به: "المشهد بتاع الحمام وتكسير الرجل صعب جداً واستنزفني نفسياً وعصبياً". كما كشف عن  حلمه الكبير: "نفسي أعمل واقدم شخصية مصطفى محمود الدكتور العظيم.. ده الحلم الكبير أوي الذي يتمناه ".

حمزة العيلي عمرو الليثي واحد من الناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

زيادة المعاشات 2026

رسمياً أول يوليو.. نسبة زيادة المعاشات السنوية2026

زيادة كبيرة.. نص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي

إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المعاشات

بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات «التأمينات والمعاشات» بعد تصديق الرئيس

المعاشات

حل المشاكل .. برلماني يزف أخبارا سارة لأصحاب المعاشات

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

أرشيفية

بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا

ترشيحاتنا

البابا لاون

البابا لاون من مدريد: كرامة الإنسان أساس الثقافة والاقتصاد والرياضة | صور

المجلس القومي للمرأة يشارك في ملتقى EGICA 3 بكلية الإعلام جامعة القاهرة

سوزان القليني: تمكين المرأة يحتاج إلى إعلام واعٍ يواكب الإنجازات ويواجه الصور النمطية

القمص سارافيم وديع

عظة الأحد على قناة ON تتناول معجزة إشباع الجموع وحنان الله الفائق

بالصور

وفاة الممثل البريطاني باتريك جودفري نجم Ever After عن عمر ناهز 93 عامًا

باتريك جودفري
باتريك جودفري
باتريك جودفري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد