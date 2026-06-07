أعلنت وكالة مهر الإيرانية انطلاق الموجة الثانية من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة وذلك ردا على العدوان الإسرائيلي ضد الضاحية الجنوبية لبيروت .

فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء في بيان له : لقد حذرنا سابقا من أننا في حال اتساع نطاق الجرائم في الضاحية الجنوبية لبيروت سنهاجم أهدافا في الأراضي المحتلة.

ودعا مقر خاتم الأنبياء جيش الاحتلال إلى وقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية.

وهدد مقر خاتم الأنبياء قائلا : وفي حال وسّع جيش الاحتلال هجماته على تلك المنطقة أو ردّ على أي إجراء إيراني سيواجه ضربات أشد إيلاما وأقسى وقعا.