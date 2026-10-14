مستشار بمركز الأهرام: كلمة الرئيس السيسي بذكرى أكتوبر جاءت في وقتها وتحمل رسائل مهمة للمصريين

قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ44 بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر 1973 جاءت في توقيت مهم، خاصة بعد زيارة الرئيس عددًا من الدول الآسيوية، وفي مقدمتها كوريا الجنوبية.



وأوضح "عبد الجواد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن التجربة الكورية تمثل نموذجًا للتحول من الفقر إلى الثراء، ومن الجهل إلى المعرفة والتكنولوجيا، واصفًا ما حققته كوريا بأنه معجزة تنموية، مشيرًا إلى أن المقارنة التي طرحها الرئيس مع الحالة المصرية تفتح المجال للتساؤل بشأن محدودية العائد من جهود التنمية في مصر.

وأضاف أن الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر، باعتباره أحد أبرز النجاحات في تاريخ الدولة المصرية الحديث، يتيح فرصة للاستفادة من دروس هذا الإنجاز، وتحويله إلى مصدر إلهام للانتقال من مجرد محاولة تحقيق التقدم إلى إنجازه فعليًا.



وشدد على أن تحقيق هذه النقلة يتطلب إدراك طبيعة التحديات الإقليمية الراهنة، في ظل منطقة شديدة الاضطراب لا تسمح بارتكاب أخطاء جسيمة، محذرًا من أن انزلاق الدول إلى حالة من الفوضى يجعل عودتها إلى مسار الاستقرار والطريق السليم أمرًا بالغ الصعوبة.