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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: موافقة مجلس النواب على إرسال قوات مصرية للمشاركة في الدفاع عن السعودية تجسيد للوحدة العربية

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب على إرسال قوات مصرية للمشاركة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية هو تجسيد للوحدة العربية، وانعكاس لإدراك الدولة المصرية لحجم المخاطر التي تحيط بالمنطقة وتهدد أمنها القومي، ويؤكد ثبات مواقفها تجاه أشقائها العرب.

الدعم المصري للسعودية

وأوضحت النائبة ولاء الصبان في بيان لها اليوم ، أن الدعم المصري للسعودية الشقيقة يعكس توافقًا وطنيًا واضحًا حول القضايا المرتبطة بأمن الدولة المصرية وأمن الوطن العربي والمنطقة بأكملها، مشيرة إلى أن مصر ترى في حماية أمن المملكة جزء لا يتجزأ من حماية الأمن القومي المصري والعربي، وهو ما يؤكد أن العلاقة بين القاهرة والرياض ليست علاقة مصالح عابرة، بل شراكة استراتيجية راسخة قائمة على المصير المشترك والتاريخ الممتد.


وأضافت عضو مجلس النواب أن أي تهديد يستهدف سيادة المملكة أو أراضيها أو مقدساتها تنعكس تداعياته على المنطقة بأسرها، ما يجعل الوقوف إلى جانبها واجبًا وطنيًا وقوميًا قبل أن يكون موقفًا سياسيًا، مشيرة إلى أن تحرك مصر يستند إلى أحكام الدستور ومؤسسات الدولة المختصة، التي تدرس التطورات الإقليمية بدقة وتقدّر تداعياتها قبل اتخاذ أي قرار.

المصالح المصرية والعربية

وأكدت النائبة ولاء الصبان أن هذا النهج المنضبط يضمن التعامل المسؤول مع المستجدات، ويحفظ المصالح المصرية والعربية، ويحول دون اتساع دائرة التوتر والصراع، مشددة على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التضامن العربي وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول الشقيقة، لأن حماية سيادة الدول وسلامة أراضيها هي الأساس الذي يقوم عليه الاستقرار الإقليمي.

ولفتت إلى أن مصر، بما تملكه من ثقل سياسي وقدرات عسكرية، ستظل ركيزة للأمن العربي وسندًا لأشقائها في أوقات الأزمات، معبرة عن ثقتها في قدرة القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية على أداء هذه المهمة بكفاءة واقتدار، بما يصون أمن مصر واستقرارها ويدعم أمن المملكة وسائر الدول العربية، داعيةً الله أن يحفظ مصر والسعودية والأمة العربية من كل سوء.

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