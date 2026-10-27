وزير خارجية لبنان: قلق من فراغ أمني في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي ضرورة بقاء حضور دولي على الحدود الجنوبية، معرباً عن قلقه من الفراغ الأمني الذي قد يخلّفه انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، ومبدياً تخوفه من حرب جديدة يستعد لها حزب الله بطلب من إيران.

جاء ذلك خلال استقبال رجي وزيرة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة الإيرلندية هيلين ماكنتي، التي نقلت إليه دعم بلادها للاستقرار والأمن في لبنان، حيث تناول اللقاء مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، ودور الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة، في ظل تولي إيرلندا رئاسته حالياً.

وشكر رجي إيرلندا على دورها في قوات حفظ السلام والتضحيات التي قدمها جنودها، مشدداً على أن وزارة الخارجية تتابع ملف الحادثة التي أودت بحياة الجندي الإيرلندي، بهدف التوصل إلى محاسبة المسؤولين عن الاعتداء.

وأعربت ماكنتي ورجي عن قلقهما من الفراغ الأمني الذي قد يترتب على رحيل اليونيفيل عن الجنوب، واتفقا على ضرورة الحفاظ على حضور دولي على الحدود، فيما استفسرت الوزيرة الإيرلندية عن الدور الذي يمكن أن يؤديه الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار.

وأكد رجي صعوبة الوضع في لبنان، مشيراً إلى مخاوفه من اندلاع حرب جديدة يستعد لها حزب الله بطلب من إيران، ومجدداً التأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها.

كما أشار إلى قرارات الحكومة اللبنانية المتعلقة بحصر السلاح في يد الدولة وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، مشدداً على دور الجيش اللبناني وأهمية دعمه وتمكينه من القيام بمهماته.

وفي سياق آخر، استقبل رجي ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينج، حيث بحث معها ملف النازحين السوريين وسبل عودتهم إلى بلادهم.

وأكدت بيلينج التزام المفوضية بدعم سيادة لبنان واستقراره، وعدم التخلي عنه رغم خفض موازنة المنظمة، متوقعة أن تصبح الظروف في سوريا خلال العام المقبل أكثر ملاءمة لعودة أعداد أكبر من النازحين. وشددت على أن المفوضية ستواصل العمل على تأمين المساعدات للبنانيين المتضررين في الجنوب.

من جهته، شدد رجي على ضرورة إنهاء ملف عودة النازحين السوريين، ونقل إلى بيلينج مطلب وزارة الطاقة بضرورة تسديد مخيمات الإيواء المستحقات المترتبة عليها، أسوة بالإجراء الذي اعتمدته مؤسسة كهرباء لبنان بحق المؤسسات العامة المتخلفة عن الدفع.

وأعربت بيلينج عن دعمها لهذا الطلب، مؤكدة ضرورة تطبيق القانون على كل مقيم في لبنان، كما يُطبّق على المواطن اللبناني.