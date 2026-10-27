الحد الأدنى للمعاشات.. هل تكفي 2080 جنيهًا لمواجهة أعباء المعيشة؟

في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء المالية على المواطنين، يظل ملف أصحاب المعاشات من أكثر الملفات التي تثير التساؤلات حول مدى كفاية الزيادات السنوية في توفير حياة كريمة لهذه الفئة، التي تعتمد شريحة كبيرة منها على المعاش كمصدر أساسي للدخل.

وبين الزيادات المقررة قانونًا والاحتياجات اليومية المتزايدة، تتجدد المطالب بإعادة النظر في الحد الأدنى للمعاشات، بما يتناسب مع متطلبات الحياة وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

المعاشات

وأكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، أن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا لا يمثل إنجازًا استثنائيًا، وإنما يأتي في إطار الزيادة السنوية المقررة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، مطالبًا برفع الحد الأدنى إلى نحو 5 آلاف جنيه، لمساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة أعباء المعيشة.

زيادة المعاشات.. هل تحقق تحسنًا حقيقيًا؟

وقال إبراهيم أبو العطا، إن الزيادة السنوية للمعاشات تُطبق بصورة دورية وفقًا للقانون، وبالنسبة المقررة للعلاوة الدورية، مشيرًا إلى أن تطبيق الزيادة لا يعني بالضرورة تحسنًا حقيقيًا في الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

وأوضح أن قيمة المعاشات الحالية تطرح تساؤلات بشأن مدى قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف السكن والخدمات المختلفة، وهو ما يجعل الزيادات المقررة محل نقاش مستمر بشأن مدى تناسبها مع الأعباء الفعلية التي يتحملها المستفيدون.

2080 جنيهًا لا تكفي لتغطية تكاليف المعيشة

وشدد الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات على أن مبلغ 2080 جنيهًا لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة، سواء للفرد الذي يعيش بمفرده أو للأسرة، لافتًا إلى أن ارتفاع النفقات الأساسية يزيد من الضغوط المالية على أصحاب المعاشات، ويحد من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

وأضاف أن زيادة الحد الأدنى للمعاش بنحو 325 جنيهًا لا تحقق، من وجهة نظره، تحسنًا ملموسًا في القدرة على توفير المتطلبات الأساسية، مطالبًا بإعادة النظر في قيمة الحد الأدنى، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة.

رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 5 آلاف جنيه

وفي إطار المطالب بتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، دعا أبو العطا إلى رفع الحد الأدنى للمعاش إلى نحو 5 آلاف جنيه، معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها المساعدة في تخفيف الأعباء عن المستفيدين، في ظل تزايد الالتزامات اليومية وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وتعكس هذه المطالب أهمية تحقيق التوازن بين الزيادات السنوية المقررة قانونًا والاحتياجات الفعلية لأصحاب المعاشات، بما يضمن أن تكون الزيادة ذات تأثير ملموس في قدرتهم الشرائية ومستوى معيشتهم.

عوائد استثمارات التأمينات.. أحد محاور تحسين المعاشات

وتطرق الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات إلى أهمية الاستفادة من عوائد استثمارات هيئة التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات يتطلب، من وجهة نظره، توجيه الموارد المتاحة بما يسهم في زيادة قيمة المعاشات وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين.

وأكد أبو العطا أن القضية لا تتعلق فقط بإقرار زيادات سنوية، وإنما بمدى قدرة هذه الزيادات على مواكبة الأعباء الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الأساسية، وهو ما يعيد طرح ملف الحد الأدنى للمعاشات على طاولة النقاش، وسط مطالبات بزيادة أكثر تأثيرًا في حياة أصحاب المعاشات.