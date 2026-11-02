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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخص يدير مكتب كاستينج غير مرخص بالجيزة

الشرطة
الشرطة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مكتب كاستنج "بدون ترخيص" بالجيزة بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب كاستنج "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وإستقطاب الشباب والفتيات راغبى التمثيل وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية مستخدماً معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون. 


عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول ، وضُبط بحوزته (الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصوير – هارد ديسك محمل عليه مجموعة من الفيديوهات المصورة "بدون ترخيص" لراغبى التمثيل) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالمشاركة مع مالك المكتب بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مكتب كاستنج المصنفات

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