أول ظهور للفنان محمد الحلو من داخل المستشفى مع رامي صبري

حرص الفنان رامي صبري، على زيارة الفنان محمد الحلو، في المستشفى، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

ونشر رامي صبري، صورة له مع محمد الحلو، في أول ظهور للأخير بعد عودته الصحية، وعلق قائلا: «الأستاذ محمد الحلو اللي اتعلمت منه كتير وأول فنان اشتغلت وغنيت وراه من 30 سنة وخلاني حبيت الغنا.. انهاردة اتطمنت عليه والحمدلله إنه بخير ربنا يطولنا في عمرك».

حالة محمد الحلو

كشف حمادة الحلو، نجل الفنان محمد الحلو، عن آخر التطورات الصحية لوالده، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة، مؤكدا أن حالته شهدت تطورات خطيرة قبل إجراء تدخل طبي عاجل لإنقاذه.

وأوضح حمادة الحلو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، أن عضلة قلب والده توقفت مرتين، مشيرا إلى أنه عاش لحظات صعبة للغاية وكان يدعو الله أن يصل والده إلى المستشفى بسلام، في ظل خطورة وضعه الصحي.

وأضاف حمادة الحلو ، أن الفحوصات الطبية كشفت عن وجود انسداد كامل بنسبة 100% في شريانين من شرايين القلب، إلى جانب انسداد بنسبة 90% في شريان ثالث، وهو ما استدعى التدخل الطبي العاجل، حيث خضع الفنان محمد الحلو لعملية تركيب 5 دعامات بالقلب، والحمد لله تكللت بالنجاح.

وأشار حمادة الحلو نجل الفنان، إلى أن الفريق الطبي تعامل بسرعة مع الحالة، موضحًا أن والده يتلقى الرعاية الطبية حاليًا داخل العناية المركزة، وأن الأطباء يفضلون استمرار متابعته خلال الفترة الحالية للاطمئنان على استقرار حالته، مع احتمالية بقائه في الرعاية حتى الغد قبل نقله إلى غرفة عادية بالمستشفى.