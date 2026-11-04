قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو درويش: تحرك الرئيس السيسي أنصف المواطنين بأزمة أراضي وقف المنان

عمرو درويش
عمرو درويش

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي السريع بشأن أزمة تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان يعكس الاستجابة لمطالب المواطنين والدفاع عن حقوقهم، مشيرًا إلى أن القضية تمس عشرات الآلاف من الأسر في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وقال درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، إن قرار الرئيس السيسي يمثل تعبيرًا عن إرادة المواطنين، موضحًا أن عرض القضية بصورة صحيحة، ومدعومة بالأرقام والمستندات، أمام المؤسسات المعنية، أسهم في تحرك القيادة السياسية لصالح المواطنين.

عمرو درويش: البرلمان ومنتدى مصر أسهما في تحريك الملف

وأضاف عضو مجلس النواب أن أزمة وقف المنان تمثل انتصارًا لدور البرلمان، الذي ناقش القضية وطرح أبعادها بصورة واضحة، لافتًا إلى أن منتدى مصر شهد أيضًا طرح الملف باعتباره أحد الموضوعات المهمة التي تتطلب تحركًا سريعًا.

وأشار إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بمراجعة الملف يعكسان أهمية إعادة النظر في التقديرات السابقة التي ترتب عليها تعطيل مصالح المواطنين وحقوقهم لسنوات طويلة.

النائب يطالب بمراجعة ملفات الأراضي المماثلة

وأوضح درويش أن القضية قد تمثل بداية لمراجعة ملفات أخرى تتعلق بأراضٍ خاضعة لجهات الأوقاف في مختلف المحافظات، رغم وجود نزاعات بشأن ملكيتها أو حقوق المواطنين المتعاملين عليها.

وأكد أن بعض الأراضي شهدت تعاملات وانتقالات للملكية بين المواطنين على مدار مئات السنين، متسائلًا عن كيفية تعطيل البيع والشراء والبناء بعد استقرار أوضاع هذه الأراضي لفترات طويلة.

وشدد النائب على أن تحرك الدولة لحماية حقوق المواطنين يعزز الشعور بالاطمئنان والثقة في المؤسسات، مشيرًا إلى وجود أحكام قضائية نهائية لصالح بعض المواطنين في نزاعات مماثلة مع هيئة الأوقاف، إلا أن تنفيذها قد يتعطل لأسباب مختلفة.

واختتم درويش بالتأكيد على أن مراجعة هذه الملفات يمكن أن تسهم في إعادة الحقوق إلى أعداد كبيرة من المواطنين، مشيرًا إلى أن آثار معالجة أزمة وقف المنان قد تمتد إلى ملايين الأسر التي تنتظر حسم أوضاعها القانونية.

عمرو درويش مجلس النواب السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

الطماطم

أسعار الطماطم ترتفع.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة ويوضح موعد انتهاء الأزمة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

ترشيحاتنا

القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة لمناقشة آليات مواجهة العنف المجتمعي

القومي لحقوق الإنسان يواجه العنف المجتمعي.. ورفع التوصيات للجهات المعنية

نيافة الأنبا مارك

رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

التضامن الاجتماعى

التضامن الاجتماعي تفتح آفاق التمكين الاقتصادي أمام سامية جمال بالفيوم

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد