في ذكراها.. سر حب رجاء حسين للغناء وغيرتها من فنانة شهيرة

يحل اليوم السبت 7 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة رجاء حسين، التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1937، ورحلت عن عالمنا في 9 أغسطس عام 2022.

تعد الفنانة الراحلة رجاء حسين واحدة من أبرز الوجوه الفنية التي أثرت الحياة الفنية المصرية على مدار أكثر من ستة عقود، حيث قدمت خلال مشوارها الطويل عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية والإذاعية، ونجحت في ترك بصمة خاصة لدى الجمهور من خلال الشخصيات المتنوعة التي جسدتها، رغم أن معظم مشاركاتها لم تكن في أدوار البطولة المطلقة.

رجاء حسين وحياتها

ولدت رجاء حسين في 7 نوفمبر عام 1937 بمحافظة القليوبية، واسمها الكامل عائشة رجاء حسين زكي إسماعيل. وبدأت مشوارها الفني في خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تنضم عام 1958 إلى فرقة نجيب الريحاني، لتكون هذه الخطوة بمثابة الانطلاقة الحقيقية لمسيرتها في عالم التمثيل، ثم واصلت العمل في مجالات فنية مختلفة، من بينها المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون.

وخلال مشوارها السينمائي، شاركت رجاء حسين في مجموعة من الأعمال المهمة التي أصبحت جزءًا من تاريخ السينما المصرية، من بينها أفلام «أفواه وأرانب»، و«المتوحشة»، و«حدوتة مصرية»، و«إسكندرية كمان وكمان»، و«امرأة آيلة للسقوط»، و«نوارة». كما ارتبط اسمها بالمخرج يوسف شاهين، بعدما تعاونت معه في أكثر من عمل، لتشارك بذلك في عدد من المحطات البارزة في السينما المصرية.

وامتد حضور رجاء حسين إلى الدراما التليفزيونية، حيث قدمت شخصيات مختلفة في عدد كبير من المسلسلات، ومن أشهر أعمالها «الشهد والدموع»، و«رحلة السيد أبو العلا البشري»، و«المال والبنون»، و«ذئاب الجبل»، و«زيزينيا». كما شاركت في مسلسل «عايزة أتجوز»، وظهرت في «واحة الغروب»، الذي كان من بين أعمالها الأخيرة على شاشة التليفزيون.

وكان المسرح أحد أهم المحطات في حياة رجاء حسين الفنية، خاصة أنها بدأت من خلاله، وشاركت في عدد من المسرحيات، من بينها «عنترة»، و«في بيتنا رجل»، و«النسر الأحمر»، و«جحا وبنورة»، و«بداية ونهاية». واستمرت علاقتها بالمسرح لسنوات طويلة، لتصبح واحدة من الفنانات صاحبات التجربة الممتدة في هذا المجال.

رجاء حسين والغناء

وما لا يعرفه الكثير عن الفنانة الراحلة رجاء حسين أنها كانت ترغب فى بدايتها احتراف الغناء وهو ما دفعها إلى مغادرة طنطا والتوجه إلى القاهرة ولكن حلمها تبدد بسبب رفض والدها القاطع لاحترافها الغناء.

وقالت رجاء حسين فى لقاء لها مع الإعلامية راغدة شلهوب : إنها كانت تحلم بالغناء فى بدايتها والتمثيل جاء معها بالصدفة حيث كان والدها رافضا للغناء ودخولها التمثيل كان بسبب ممثلة تعرضت إلى الاصابة أثناء البروفات وكانت تجلس فى المسرح وقرر المخرج وقتها الاستعانة بها لتبدأ رحلتها مع التمثيل الذي قررت أن تستمر فيه.

وأضافت رجاء حسين : لم أصل إلى مصاف النجوم السوبر استار أو كما يطلق عليهم نجوم الصف الأول لأنى رفضت تقديم أى تنازلات عرضت على وهذا لا يعنى أن نجمات الصف الأول قدموا تنازلات ولكن هناك أصحاب نفوس ضعيفة.

وأوضحت رجاء حسين أنها كانت شديدة الغيرة من الفنانة الراحلة سناء جميل، في الفن، لأنها كانت “ممثلة فظيعة.. غول”.

رجاء حسين وسنواتها الأخيرة

وحظيت الفنانة الراحلة خلال سنواتها الأخيرة بعدد من التكريمات التي جاءت تقديرًا لما قدمته طوال مسيرتها الفنية، من بينها تكريمات من وزارة الثقافة والمعهد العالي للفنون المسرحية. كما تم تكريمها في الدورة الرابعة والعشرين من المهرجان القومي للسينما المصرية في مايو 2022، إلى جانب تكريمها في إحدى احتفاليات يوم المرأة المصرية قبل رحيلها بفترة قصيرة.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوجت رجاء حسين من الفنان سيف عبد الرحمن، وأنجبا ابنًا وابنة، وشهدت حياتها الخاصة تجربة مؤلمة بعد وفاة نجلها كريم عام 2014، وهي الأزمة التي تحدثت عنها في أكثر من مناسبة وكشفت عن تأثيرها الكبير عليها. وبعد سنوات طويلة من الزواج، انفصلت عن زوجها.

وفاة رجاء حسين

وفي 9 أغسطس 2022، رحلت رجاء حسين عن عالمنا بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 84 عامًا وفق عدد من المصادر. وشُيعت جنازتها من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد من الفنانين وأفراد أسرتها.