وزير الرياضة ومحافظ أسوان يفتتحان المبنى الإدارى بمركز شباب توشكى غرب

افتتح جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، المبنى الإدارى بمركز شباب توشكى غرب، ضمن الجولة التفقدية التى يقوم بها وزير الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشبابية بالمحافظة.

تفقد مكونات المبنى الإدارى والأنشطة الفنية والثقافية بمركز شباب توشكى غرب

وشملت الجولة تفقد المبنى الإدارى والإطلاع على مكوناته المختلفة، والتى تضمنت معرضاً للحرف اليدوية، ومكتبة، ومنطقة مخصصة لممارسة تنس الطاولة، حيث تابع الوزير والمحافظ ما يقدمه المركز من أنشطة وخدمات لأعضائه والمترددين عليه، كما شهدا عرضاً فنياً قدمه أبناء مركز الشباب، عكس ما يمتلكونه من مواهب وإبداعات فنية.

تأتى هذه الزيارة فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير ورفع كفاءة المنشآت الشبابية، وتوفير مقومات العمل الإدارى والخدمى داخل مراكز الشباب، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز دورها فى خدمة المجتمع المحلى.

وزير الرياضة: تطوير مراكز الشباب لا يقتصر على المنشآت الرياضية

وأكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أن تطوير البنية الإدارية لمراكز الشباب يمثل أحد العناصر الأساسية فى منظومة التطوير الشامل، مشيراً إلى أن اهتمام الوزارة لا يقتصر على الملاعب والمنشآت الرياضية فقط، وإنما يمتد إلى تطوير مختلف المكونات الخدمية والإدارية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للأعضاء والمترددين.

وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف تعزيز دور مراكز الشباب داخل المجتمعات المحلية، لتصبح مراكز متكاملة تقدم خدماتها لمختلف الفئات العمرية، وتوفر المساحات المناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، بما يسهم فى اكتشاف مواهب النشء والشباب وتنمية قدراتهم، مع إيلاء إهتمام خاص بالمناطق البعيدة عن مراكز المدن، لضمان وصول الخدمات الشبابية والرياضية إلى مختلف التجمعات السكانية.