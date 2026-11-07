بعثة منتخب مصر 2010 تصل إلى تونس

وصلت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 ، إلى مطار قرطاج بالعاصمة التونسية لخوض تصفيات شمال أفريقيا خلال الفترة من 10 حتي 16 نوفمبر الحالي ، والمؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

يرأس البعثة الدكتور علاء عبدالعزيز ، وتضم عبد الستار صبري مديرًا فنيًا ، هيثم حسين مدربا ، محمد اليماني مدربًا ، هيثم صالح عبدالجواد مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب ، محمد صبحي مدرب حراس مرمى ، شادي الشريف مديراً إدارياً ، محمد لطيف محلل أداء ، محمد أكمل طبيبًا ، محمد محروس أخصائي علاج طبيعي ، عباس حسنين مدلكًا، حاتم رضا منسقاً إعلامياً ، وإسلام شاكر مسئول المهمات .

كما تضم البعثة 25 لاعباً هم :مروان أحمد ، ياسين نيازي ، مصطفي سمو الدين، الحضري عصام، محمد عادل، عمار عويس،عمر طارق ،أحمد الراعي ،خالد حسن، حسين خليفة، عمر علاء،زياد مسلم، محمد مصطفي، يوسف علي، عمار معتمد، محمد خالد، يوسف أنور ، براء عاطف، أحمد الخياشي، حازم عاطف، ياسين مصطفي، ياسين محمد ، حسام حسن، خالد جمال، عمر السيد