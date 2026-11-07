في يوم الوفاء.. تكريم أساطير كرة القدم بمشاركة قيادات قطاع الرياضة

استضاف مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، فعاليات النسخة الثامنة من احتفالية «يوم الوفاء»، التي نظمتها الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى، برئاسة أحمد شوبير، لتكريم عدد من رموز وأساطير كرة القدم المصرية، تقديرًا لما قدموه خلال مسيرتهم الرياضية.

اتحاد الكرة يكرّم أساطير الكرة المصرية في يوم الوفاء

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، في استقبال الحضور، حيث شهدت الاحتفالية مشاركة مجموعة من القيادات والشخصيات الرياضية والتنفيذية، في مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السابق ، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة وممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز.

كما حضر الفعاليات أحمد شوبير رئيس جمعية اللاعبين القدامى، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، إلى جانب عدد من نجوم الكرة المصرية والشخصيات الرياضية.

وشهدت النسخة الثامنة من «يوم الوفاء» تكريم مجموعة من أبرز حراس المرمى الذين تركوا بصمات واضحة في تاريخ الكرة المصرية، وقدموا مسيرة حافلة مع الأندية والمنتخبات الوطنية.

وضمت قائمة المكرمين اسم الراحل ثابت البطل، إلى جانب رضا حمد، وهاني سرور، وحسن علي، وفكري صالح، وعبد الستار علي، ومحمد أبو ليلة، وعادل المأمور، وأسامة سطوحي، وعلاء خليل، وأحمد ناجي، ومحمود البلعوطي، وسعفان الصغير، وسيد دومة.

وتأتي احتفالية «يوم الوفاء» في إطار حرص الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى على الاحتفاء برموز كرة القدم المصرية، وتسليط الضوء على ما قدموه من عطاء خلال مشوارهم الرياضي، إلى جانب التأكيد على أهمية تقدير الأجيال التي ساهمت في صناعة تاريخ الكرة المصرية.