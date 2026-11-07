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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الرياضة ومحافظ أسوان يفتتحان المبنى الإدارى بمركز شباب أبو سمبل

مركز شباب
مركز شباب
محمد عبد الفتاح

افتتح جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، المبنى الإدارى بمركز شباب بقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة ، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشبابية بالمحافظة.

ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بمستوى الخدمات الشبابية والرياضية، وتطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مؤسسات خدمية ومجتمعية متكاملة. 

تفقد المنشآت الرياضية والأنشطة المجتمعية بمركز شباب أبو سمبل

وشملت الجولة تفقد الملعب الخماسى وصالة اللياقة البدنية، وقاعة المحاضرات المخصصة لأندية السكان، والتى تأتى ضمن مشروع رفع الوعى بالقضايا السكانية، فضلاً عن تفقد معرض الحرف اليدوية ومنتجات النوبة، بمشاركة 10 مراكز شباب على مستوى المحافظة.

حيث تم إستعراض عدد من المنتجات التراثية والحرفية التى تعكس الهوية الثقافية للمجتمع النوبى، كما شهد الوزير والمحافظ عرضاً فنياً قدمه أبناء مركز الشباب، عكس ما يمتلكونه من مواهب وإبداعات فنية.

وزير الشباب والرياضة: دعم وتطوير مراكز الشباب بالمناطق الحدودية والنائية وتوفير 53 مركز شباب بمراكز نصر النوبة ضمن خطة التطوير

وأكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة على أهمية تطوير مراكز الشباب، وخاصة بالمناطق الحدودية والنائية، بإعتبارها أحد المحاور الرئيسية للوصول بالخدمات الشبابية والرياضية إلى مختلف أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة المنشآت وتوفير البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية وإكتشاف المواهب وتنمية قدرات النشء والشباب.

كما أوضح الوزير أنه تمت الموافقة على دعم 53 مركز شباب بمراكز نصر النوبة، فى إطار خطة الوزارة لتطوير مراكز الشباب والإرتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة المقدمة بها، وتعزيز دورها فى خدمة المجتمع المحلى، لافتاً إلى أهمية الإهتمام بالأنشطة المجتمعية والإقتصادية، والإستفادة من المعارض التى تتيح الفرصة أمام أصحاب الحرف والمنتجات التراثية للتعريف بمنتجاتهم وتسويقها، بما يسهم فى الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية للمجتمعات المحلية.

محافظ أسوان: مشروعات حياة كريمة بمركز نصر النوبة تمثل نقلة فى مستوى الخدمات وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب

ومن جانبه، أعرب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن خالص شكره وتقديره للسيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة على زيارته للمحافظة، وحرصه على إفتتاح وتفقد عدد من المشروعات الشبابية والرياضية داخل نطاق عاصمة الشباب الإفريقى، بما يعكس الإهتمام المتواصل بتطوير المنشآت الرياضية ومراكز الشباب، وتعزيز دورها فى إحتضان النشء والشباب وتوفير البيئة المناسبة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

كما قدم محافظ أسوان التهنئة لأهالى مركز نصر النوبة بجنى ثمار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال إفتتاح وتشغيل المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية فى قطاعات العمل العام المختلفة، ولاسيما قطاع الشباب والرياضة.

وأكد المحافظ على أن هذه المشروعات تمثل نقلة فى مستوى الخدمات المقدمة، وتسهم فى توفير بنية تحتية متكاملة تلبى إحتياجات المواطنين، وتفتح آفاقاً أوسع أمام الشباب لممارسة الأنشطة وإكتشاف المواهب وتنمية القدرات، بما يدعم جهود بناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة بمختلف أنحاء المحافظة.

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