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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | المحافظ يتفقد مستشفى دراو.. ويلتقي أهالى قرية قورته.. وافتتاح مسجد السبوع بـ نصر النوبة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 6/11/2026 أحداث متنوعة. 

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مستشفى دراو المركزي، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، والتأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفى.

جاء ذلك برفقة أسامة رزق داود نائب المحافظ، وسيد سعدي رئيس مركز ومدينة دراو، حيث حرص المحافظ خلال جولته على الاستماع إلى مطالب واحتياجات عدد من المترددين على المستشفى من الحالات المرضية ومرافقيهم، والتعرف على أبرز التحديات التى تواجههم أثناء تلقي الخدمة الطبية.

https://www.elbalad.news/7170420

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على عقد لقاء جماهيرى مع أهالى قرية قورته بمركز نصر النوبة ، وذلك عقب أدائه لصلاة الجمعة بمسجد الرحمن بقرية قورته ثان.

جاء ذلك بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، ومحمد عبد العزيز رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات المجتمعية والتنفيذية والدينية .

https://www.elbalad.news/7170385

جهود متنوعة 

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود فريق العمل بفرع جهاز تعمير جنوب الصعيد ، والعاملين بالوحدة المحلية لقرية أبو الريش لتنفيذ أعمال الإنارة والتشغيل للمرحلة الثانية بالأعمدة الديكورية بطريق كورنيش النيل الجديد ، وذلك بداية من مآخذ مياه الشرب بمنطقة الشيخ على وصولاً إلى نهاية قرية بهاريف بإجمالى أطوال تصل لنحو 7 كم .

https://www.elbalad.news/7170345

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان افتتاح مسجد السبوع بقرية السبوع بمركز نصر النوبة، وذلك بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمسجد على مساحة 340 م2، وبتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه بالجهود الذاتية.

https://www.elbalad.news/7170410

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بأعضاء الإتحاد النوبى العام برئاسة نجم الدين إبراهيم ، وذلك لبحث ومناقشة عدد من المطالب والقضايا التى تمس إحتياجات المواطنين بمختلف المناطق.

https://www.elbalad.news/717041

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